Младшая дочь Анджелины Джоли перестала одеваться под мальчика

Младшая дочь звезды Голливуда Анджелины Джоли попала под прицел папарацци вместе со своей звездной мамой на выходе из магазина. Как пишет издание «7Дней», 11-летняя Вивьен уже не одевается как мальчишка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от best of angelina jolie 💫 (@bestofangiejolie) 14 Мар 2020 в 10:36 PDT

На снимке девочка идет рядом с матерью, на ней светлые джинсы и куртка, подчеркивающая талию. Такой гардероб хоть и не делает ее гламурной леди, но все-таки придает женственности. Сама кинодива одета в легкое летнее белое платье и светло-бежевый тренч.

Раньше в прессе писали, что малышка Вивьен подумывает о смене пола, как и ее старшая сестра Шайло. Однако смена мужских фасонов на более подходящие юной девушке, видимо, говорит не в пользу этой версии.

Ранее 5-tv.ru писал, что две дочери Анджелины Джоли пережили хирургическое вмешательство. Несмотря на трудные времена, дети актрисы поддерживают ее и друг друга, доказывая, что они по-прежнему крепкая семья.