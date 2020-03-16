Евтропиев день: что можно и нельзя делать 16 марта
Православные верующие чтут память Евтропия Амасийского, жившего в III–IV веках.
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Фото, видео: Известия / Павел Кассин
Православные верующие 16 марта чтут память Евтропия Амасийского, жившего в III–IV веках. Святой прошел через пытки в период гонения на христиан по приказу императора Максимиана, но не отрекся от Господа. Вместе с братом Клеоником он проповедовал в заключении и обратил в веру многих язычников. В 308 году оба приняли мученическую смерть.
Традиции 16 марта
На Руси в Евтропиев день крестьяне обращались за помощью к Солнцу, просили растопить снег на земельных участках и защитить посевы. Кроме того, 16 марта (3 марта по старому стилю) люди остерегались ходить в лес, чтобы не наткнуться на проснувшегося от зимней спячки медведя.
Девушки на Евтропия умывались до восхода Солнца водой, в которой на ночь оставляли серебряный предмет или яйцо. Верили, что это поможет весь год хорошо выглядеть и сохранит им молодость.
Хорошим делом в этот день считалось дать милостыню просящему или помочь друзьям вещами — добро вернется сторицей.
Что нельзя делать 16 марта
Издавна говорят, что сегодня на закате нельзя ничего брать и давать в долг. Иначе весь год придется жить в долгах. Не следует выносить из дома мусор после полудня — вместе с ним можно вынести семейную гармонию и благополучие.
16 марта нельзя сквернословить, хвастаться и жадничать. Также в этот день предки не рекомендовали браться за острые предметы и делать операции, чтобы через полученную рану не проникла нечистая сила.
Приметы на 16 марта
Если в этот день синицы весело щебечут — жди потепления;
Дикие гуси пролетают — скоро начнутся весенние паводки;
Птицы летят низко — к мелководью.
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