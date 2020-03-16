🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 16 марта, звезды советуют избавиться от неприятных людей в окружении, ощутить гармонию с самими собой и окружающим миром.

♈ Овен

У вас есть сила, чтобы взять от мира все нужное и обрести счастье. Но будьте готовы, что вас испытают на прочность. Когда вы подумаете, что стоите на ногах твердо, фундамент может затрястись. Оцените процесс этого разрушения как сторонний наблюдатель и, возможно, вы поймете, что стали свидетелем не уничтожения, а творения.

Космический совет: созидание и разрушение — две стороны одной медали.

♉ Телец

Оставайтесь верным своим целям, Телец. Покажите Вселенной, насколько преданы своему пути. Поверьте, закрытые прежде двери откроются перед вами. Но это не значит, что дорога впереди лишена проблем. Помните, что вы прошли сложные территории. Навыки и необходимые ресурсы уже заложены в вас.

Космический совет: помните о долгосрочной перспективе.

♊ Близнецы

Пришло время поделиться своими подарками с окружающими. Мир нуждается в вашей магии больше, чем когда-либо прежде. Занимайтесь главным делом жизни и не думайте о собственном вкладе. На этом пути у вас могут появиться соперники. Но не спешите оказывать сопротивление. Высшие силы на вашей стороне.

Космический совет: мир как никогда нуждается в вас.

♋ Рак

За кулисами происходит много событий, о которых вы не подозреваете. Защитите свои интересы, Рак. Присмотритесь к тем, с кем делитесь личной информацией. Сейчас не время двигаться вперед. Вместо этого найдите равновесие и дождитесь, пока пройдет шторм. То, что вам нужно знать, откроется со временем.

Космический совет: время переждать бурю.

♌ Лев

Это мощное время для вас, Лев. Вы реализуете истинный потенциал. Идеи, которые вы направляете, направляются свыше. Действуйте без промедления. Вселенная приведет вас к идеальному стечению обстоятельств. Пусть изобилие, которое вы получаете сейчас, вдохновляет на дальнейшую работу.

Космический совет: идея под рукой принесет отличный результат.

♍ Дева

Сегодня вам могут предъявить много требований, но не опускайте руки. Подумайте, ради чего вы просыпаетесь каждое утро. Конечно, это работа и окружающие вас люди. Дева, примите то, что делаете и тех, кто находится рядом. Подумайте о сотрудничестве, а не о конкуренции. Сплоченная команда — залог правильных действий для достижения коллективных и индивидуальных целей.

Космический совет: станьте предвестником позитивных перемен.

♎ Весы

Если вложили усилия в работу, ожидайте награды. Это может сулить серьезные изменения и улучшение финансового состояния. Но не тратьте прибыль напропалую, Весы. Отложите часть на будущее. В ближайшие дни вам предстоит сосредоточиться на управлении капиталом. На фоне профессиональных успехов появятся и разочарования. Призовите на помощь душевные силы.

Космический совет: вы заряжены на финансовый успех.

♏ Скорпион

Вы испытываете проблемы с мотивацией. Это результат короткой полосы неудач. В ближайшее время у вас вряд ли получится то, чего хочется. Вы можете смотреть на это как на конец света, либо сделать паузу и подумать над тем, что создаете вокруг себя. Возможно, вы возложили на себя больше, чем требуется. Попробуйте исключить из списка нечто, что вам не по силам.

Космический совет: найдите минутку, чтобы пересмотреть свою жизнь, прежде чем двигаться вперед.

♐ Стрелец

Наступает прекрасное время, Стрелец. Для вас открываются несколько путей. Всегда легче выбрать знакомый маршрут, где можно полагаться на полученный опыт. Но попробуйте заглянуть за пределы своих очевидных способностей. Тогда вы откроете дверь к величию. Это ваш шанс отточить навыки и поделиться собственными дарами с остальным миром.

Космический совет: реализуйте свой наивысший потенциал.

♑ Козерог

Союзы между людьми могут приносить счастье, а могут нести хаос. Вы пытаетесь удержать то, что нужно отпустить. Вселенная просит вас оценить отношения, которые уже завершились. То, ради чего они начинались, уже произошло. Пришло время для весенней уборки, Козерог. Это очищение души заложит основу для позитивного сдвига.

Космический совет: отпустите то, что завершилось.

♒ Водолей

Жизненные правила нужны для поддержания внутреннего порядка. Но не всегда они работают во благо, Водолей. Четкое следование одним правилам делает вас жестким там, где стоит открыться и измениться в лучшую сторону. Ослабьте хватку и будьте восприимчивы к тому, что говорят другие люди. Посмотрите на ситуацию с другой точки зрения.

Космический совет: оставьте жесткость и прислушайтесь к окружающим.

♊ Рыбы

Вспомните про место, в котором можете укрыться от неприятностей. На вас навалилось слишком много, Рыбы. Отступите и наберитесь сил там, где вас не потревожат. На помощь придут книги. Сегодня вас подталкивает жажда знаний. Углубитесь в интересующую вас тему и используйте подвернувшийся момент для изучения новой области.

Космический совет: найдите подходящее пространство.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта.