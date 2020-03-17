В марте 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Позже Европу официально признали крупным очагом распространения коронавируса нового типа. На карантин закрылись европейские города, многие компании перевели часть сотрудников на удаленную работу, временно прекратились занятия в школах и университетах.

Кроме повседневной жизни обычных граждан, пандемия коронавируса оказала влияние на ситуацию в экономическом секторе. Организаторы вынуждены были перенести ряд крупных выставок и мероприятий, в их числе оказались Петербургский международный экономический форум, игровая выставка Е3 в Лос-Анджелесе, Женевский автосалон и многое другое. Помимо всего прочего, отменили премьеры таких фильмов, как «Не время умирать», «Мулан», «Форсаж 9» и даже приостановили съемки второго сезона сериала «Ведьмак». Уже сейчас эксперты предполагают наступление экономического кризиса во всем мире.

Впрочем, больше способов защиты от коронавируса жителей закрытых городов интересует дата окончания карантина. 5-tv.ru выяснил, сколько продлится самоизоляция на фоне китайской пневмонии и когда появится настоящая вакцина от COVID-19.

Когда закончится карантин по коронавирусу

Основываясь на китайском примере борьбы с вирусом, пик распространения коронавируса в европейском мегаполисе можно ожидать спустя месяц после начала карантина. Несмотря на то, что эксперты прогнозируют вторую волну заражений коронавирусом в Китае, врачам Поднебесной удалось взять распространение заболевания под контроль.

Центром пандемии коронавируса, по заявлению ВОЗ, является Европа. На данный момент самая активная борьба с китайской пневмонией ведется в Италии, где уровень смертности превышает данные по Китаю за тот же период распространения вируса.

Стоит отметить, что карантин китайских городов заставил остаться дома десяток миллионов человек. Выходить на улицу было разрешено лишь по крайней необходимости. Тем временем некоторые не выдерживают существования в четырех стенах. Сидящие дома итальянцы выходят на балкон и поют песни. Что касается продолжительности национального карантина в Италии, то он окончится 3 апреля 2020 года.

Кроме Италии, ограничения на фоне коронавируса вошли в силу в Украине, Грузии, Чехии, Дании, Австрии, Венгрии, Греции, Германии, Японии, Южной Корее, Франции, Молдавии, Китае, Казахстане, Испании, Иране, Индии, Израиле, Египте, Дании, в Саудовской Аравии отменены религиозные туры и закрыты Мекка с Мединой, Россия закрыла границу с Белоруссией.

В большинстве стран карантин по коронавирусу окончится в середине апреля 2020 года.

Вакцина от коронавируса

На данный момент ведется активная работа по созданию вакцины против коронавируса. На фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки во всем мире, в сети то и дело появляются новости о якобы найденном лекарстве против китайской пневмонии.

В то же время ВОЗ заявил, что создание вакцины от коронавируса вероятно займет около двух лет. Впрочем, по мнению экспертов, новая пандемия может сойти на нет задолго до этого.

Когда закончится пандемия коронавируса

Опираясь на пример борьбы с коронавирусом в Китае, эксперты говорят об окончании эпидемии в Поднебесной к июню 2020 года. Что касается стран Европы, то там болезнь также отступит вместе с приходом тепла.

В качестве профилактики заражения COVID-19 врачи рекомендуют тщательнее следить за личной гигиеной и воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей.

Новый тип пневмонии COVID-19 впервые выявлен в китайской провинции Хубэй в декабре 2019 года. В феврале следующего года в Поднебесной ввели карантин: закрылись школы и университеты, офисных сотрудников перевели на удаленную работу. Многие бренды приостановили функционирование магазинов. В их числе оказались Apple, Xiaomi и многие другие.

Первые послабления режима ЧС из-за COVID-19 в Китае начались в марте 2020 года. Закрылась больница, построенная специально для больных новым типом пневмонии. Позже в некоторых районах возобновили работу общественного транспорта, а также возобновили функционирование некоторых предприятий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия ввела ограничения по авиасообщению со всеми странами Евросоюза.