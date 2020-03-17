День святого Герасима или «Кикимора»: что можно и нельзя делать 17 марта
Издревле считалось, что этот день лучше посвятить дому и семье. Иначе — можно и беду накликать.
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Фото, видео: Globallookpress.com, ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем, TASS, azbyka.ru
Традиционно 17 марта русская православная церковь чтит память двух святых: иеромонаха Герасима Вологодского и Герасима Иорданского. В народе этот праздник получил сразу два названия: «Герасим Грачевник» и «Кикимора».
Первое связано с тем, что именно 17 марта из теплых стран возвращались грачи и начинали вить гнезда на деревьях. Кроме того, крестьяне ориентировались на птиц как на календарь: если грачи прилетели — пора выходить на посевную.
Второе же — с обрядом изгнанания нечести из дома. В этот день наши предки приглашали знахаря, который обходил со свечкой все углы в избе, осматривал печь, а также читал особые заговоры на счастье и успех.
Что нельзя делать на Герасима Грачевника?
Согласно поверьям, в этот праздник строго-настрого запрещено обижать птиц и разорять их гнезда. Поговаривали, что тем, кто ослушается, не видать счастья на земле.
Кроме того, считалось, что та самая кикимора могла прятаться от людских молитв в старой обуви. Поэтому не нужно скупиться — избавьтесь от нее поскорее.
В день святого Герасима также запрещается делать крупные покупки или отправляться в дальнее путешествие — можно вскоре лишиться денег и крова.
Что можно делать 17 марта?
Наши предки считали, что этот день идеально подходит для генеральной уборки. Промойте дальние углы, разберитесь в шкафах и хорошенько проветрите — пусть все плохое покинет ваше жилище.
Кстати, вечером неплохо было бы накрыть большой стол и собрать за ним всю семью и друзей. Издревле считалось: чем веселее гостям будет на празднике, тем меньше шансов, что наступивший год будет голодным.
Верить снам в этот день не советовали: сегодня они — промысел злых духов.
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