🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Сегодня, 17 марта, звезды советуют прислушаться к внутреннему голосу. Он обязательно подскажет, как выйти даже из самого затруднительного положения.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 17 марта, не стоит пренебрегать интуицией. Зачастую, только она помогает решить самую трудную жизненную задачу.
♈ Овен
Овен, кажется, пришло время разрешить ситуацию, которая не дает вам спокойно спать. Звезды предупреждают: вы находитесь на пороге радикальных перемен. Не бойтесь сделать шаг навстречу будущему, даже если ваше окружение его не одобрит.
Космический совет: не тратьте время зря и действуйте решительно. Счастливое будущее — не за горами.
♉ Телец
Хандра, усталость и депрессия — вот, что сопровождает Тельца в последнее время. Хотите поскорее избавиться от грустных мыслей? Вперед, на йогу или на массаж. Не бойтесь отойти от дел и немного расслабиться. Иногда стоит побаловать себя, чтобы вскоре не обращаться за помощью к психологу.
Космический совет: ваш лозунг сегодня — «тише едешь — дальше будешь». Не стоит торопиться с принятием решений.
♊ Близнецы
Удивительно, как часто Близнецы говорят всем о развитой интуиции, но в то же время игнорируют «шестое чувство». Звезды призывают: прислушайтесь к себе. Возможно, вы давно не можете наладить отношения с окружающими или боитесь сказать кому-то правду — сегодня самый лучший день для откровений. И, кстати, обратите внимание, что вам подсказывает сердце. Оно — ваш лучший друг.
Космический совет: прислушайтесь к сигналам и вы сможете сделать правильный выбор.
♋ Рак
Кто-то скажет: для счастья нужно много денег, шикарные дома и авто. Другие же отметят: важно ценить каждый момент времени, прожитый на Земле, а также благодарить Создателя за все, что есть сегодня. Рак, 17 марта для вас — день, когда стоит немного побыть наедине с собой и пофилософствовать. Проанализируйте, как много имеете сейчас, и кому за это должны сказать «спасибо». Верьте: за вашу благодарность воздастся вдвойне.
Космический совет: не бойтесь благодарить — это ваш ключ к успешной и богатой жизни.
♌ Лев
Лев, в последнее время вас тревожит мысль, как бы не потерять нажитое непосильным трудом. Звезды уверяют: это не должно вас заботить. То, что было по-настоящему вашим, будет таковым всегда. Главное, помните — завистники и конкуренты были, есть и будут, но внутреннее спокойствие и психическое здоровье — дороже всего на свете.
Космический совет: будьте счастливым здесь и сейчас — это главный признак, что вы на правильном пути.
♍ Дева
Главный совет Деве сегодня: не нужно поддаваться и играть по чужим правилам. Также не стоит скрывать горькую правду из-за боязни быть отвергнутым. Поверьте, сложившаяся ситуация требует вашего срочного вмешательства. Будете медлить — останетесь ни с чем.
Космический совет: перестаньте бояться осуждения со стороны. Действуйте и будете счастливы по-настоящему.
♎ Весы
Удивительно, как часто мы игнорируем собственную интуицию, пытаясь оценить ситуацию через призму логики. Весы, запомните: не каждую проблему можно решить рациональным способом. Прислушайтесь к разговорам в продуктовом магазине или даже к словам из нового хита поп-группы, который случайно услыхали в переходе. Возможно, вы получите важное послание.
Космический совет: прислушайтесь к сигналам извне — они помогут прояснить ситуацию.
♏ Скорпион
Скорпион, неужели вы не устали ежедневно терпеть необоснованные претензии? А может, боитесь обидеть кого-то громким заявлением? Дерзайте! Сегодня удача на вашей стороне — пора положить конец бесперспективным отношениям с окружающими.
Космический совет: отпустите плохие мысли и простите старые обиды. Пора задуматься о будущем.
♐ Стрелец
Сегодня Стрелец вдруг осознает, что топчется на месте. Однако это в корне не верно: если вы плывете по течению, то это еще не повод сомневаться в своих возможностях. Возможно, вы просто сделали паузу, чтобы подкопить энергии. Цените момент, в котором находитесь.
Космический совет: составьте план на ближайшее будущее — он вам подскажет, куда двигаться дальше.
♑ Козерог
Козерог, кажется, вы помните, что беспокойство и страх пагубно влияют на нашу иммунную систему и здоровье в целом. Так зачем доводить себя до нервного истощения? Не бойтесь потерять контроль над ситуацией и глубоко вдохните. Чувствуете? Вы нуждались в этой паузе. А теперь уделите несколько часов себе любимому!
Космический совет: не поддавайтесь страху. Вам срочно требуется перезагрузка.
♒ Водолей
Согласитесь, многим интересно промотать фильм до конца, чтобы узнать, чем кончилось дело. Но разве можно так делать в реальной жизни? Водолей, наслаждайтесь моментом и днем, в котором живете. Не нужно форсировать события, а также помните: вы всегда можете свернуть с дороги, которую выбрали. Вот только не делайте поспешных выводов.
Космический совет: расслабьтесь и почувствуете: вы счастливы здесь и сейчас.
♊ Рыбы
Зачастую, текущие проблемы так сильно увлекают нас, что мы теряем связь с самими собой. Рыбы, кажется, для вас настал тот час, когда стоит оторваться от драмы и переключиться на работу над мыслями и чувствами. Ваше внутреннее «Я» требует внимания. Задумайтесь об этом.
Космический совет: сосредоточьтесь на внутренней работе. Духовный рост не менее важен, чем карьерный.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта.
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