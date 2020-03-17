Коронавирус в мире. Самое актуальное на 17 марта

Погибшие и пострадавшие

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире составляет 167511 человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, зарегистрированы 80860 подтвержденных случаев инфекционного заболевания.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители 151 страны. Только за последние сутки выявлены 13903 новых случаев заражения, из них — 29 на территории материкового Китая.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли 6609 человек.

Ситуация в России

Общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 93 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в 86 случаях заразившиеся подхватили заболевание за пределами России. Под наблюдением находятся около 15 тысяч человек.

Минобрнауки обязало вузы измерять у студентов температуру, и закупить средства дезинфекции. Некоторые высшие учебные заведения страны переходят на дистанционное обучение.

С 18 марта по 1 мая Россия вводит ограничение на въезд иностранцев и лиц без гражданства. Данная мера касается, в том числе и жителей Белоруссии. Ограничения не коснутся водителей грузовиков, экипажей воздушных, морских и речных судов, бригад поездов и локомотивов, дипломатов, а также лиц, прибывающих в Россию по семейным обстоятельствам (похороны) и транзитных пассажиров.

Обстановка в других странах

Во Франции с 17 марта ограничено перемещение населения по территории страны сроком на две недели. По распоряжению Эммануэля Макрона зоны Евросоюза и Шенгенская будут закрыты минимум на месяц.

В Италии за последние сутки зафиксировали 349 случаев смерти от осложнений, вызванных вирусом COVID-19. Количество зараженных в стране превысило 23 тысячи человек.

США прекратили перебрасывать войска на маневры Defender в Европу. Это должны были быть самые крупные в Европе американские учения за последние 25 лет.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

Несмотря на то, что в Китае уже заявили, что коронавирус в стране пошел на спад, власти КНР ввели уголовную ответственность за нарушение карантина.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.