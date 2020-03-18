Коронавирус в мире. Самое актуальное на 18 марта

Погибшие и пострадавшие

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире составляет более 182 тысяч человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, зарегистрированы более 80,8 тысяч подтвержденных случаев инфекционного заболевания. Из них — выздоровели 69,6 тысячи пациентов.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более чем 150 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли более семи тысяч человек.

Ситуация в России

Общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 114 человек. По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, в 104 случаях заразившиеся подхватили заболевание за пределами России. В настоящее время в РФ мобилизованы мощности всех инфекционных стационаров, развернуты более 55 тысяч коек.

В МГУ готовы создать вакцину от коронавируса за три месяца. В будущем также можно будет сделать препарат универсальным, включив туда защиту и от других штаммов.

Обстановка в других странах

Коронавирус обнаружили во всех странах Европы. Черногория стала последней европейской страной, в которой обнаружили COVID-19. Два первых случая заражения там зафиксировали 17 марта.



Евросоюз ввел запрет на въезд граждан из других стран. Полицией ФРГ уже получено распоряжение в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена отправлять обратно граждан из государств, не входящих в ЕС.

Во Франции с 17 марта жителей отправляют на тотальный карантин.

В США коронавирус распространился на все штаты. Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов посоветовало жителям запастись продуктами и товарами первой необходимости на неделю вперед.

В Киеве с 23.00 часов 17 марта перестало работать метро. На Украине на сегодняшний день от коронавирусной инфекции погибли два человека. Всего выявлено 14 зараженных.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.