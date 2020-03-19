Коронавирус в мире. Самое актуальное на 19 марта

Погибшие и пострадавшие

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире превысило 200, 1 тысячу человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки заразились 34 человека, все случаи инфицирования «импортные». зафиксировано 819 выздоровевших, восемь человек скончались.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители 167 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли более 8010 человек.

Ситуация в России

Общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 147 человек. За сутки случаи COVID-19 выявили у 31 жителя Москвы и по одному в Томской и Новосибирской областях.

Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В Москве и Петербурге запретили проведение массовых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

Обстановка в других странах

Комендантский час введен в Сербии, при этом людям старше 65 лет вообще запрещено выходить на улицу.



ДНР объявила о закрытии границ с Украиной с 21 марта из-за коронавируса.

Число заболевших COVID-2019 в Германии выросло до 12,3 тысячи человек, 31 заразившийся скончался.

К числу стран, где были выявлены случая инфицирования коронавирусом присоединилась Никарагуа.

Госдеп США заявил о приостановке визовых услуг в большинстве стран мира из-за коронавируса.

Во Франции число заболевших за сутки увеличилось на 1,4 тысячи человек, до — 9134; скончались от коронавируса 89 человек, общее количество летальных исходов — 264.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.