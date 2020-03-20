Коронавирус в мире. Самое актуальное на 20 марта

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Марина Неруцких
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Количество зараженных на территории РФ составляет 199 человек. В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных.

Фото: Globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире составляет 229 тысяч 328 человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки заразились 29 человек, все случаи инфицирования «импортные». Всего от инфекционного заболевания в КНР умерли 3245 заразившихся.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли около 10 тысяч человек.

Ситуация в России

  • Общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 199 человек.
  • Из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 80 из 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности. 
  • В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных.
  • Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.
  • В Москве и Петербурге запретили проведение массовых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

Обстановка в других странах

  • Число скончавшихся от коронавируса в Италии выросло до 3405 человек. За сутки выявлено почти 4,5 тысячи инфицированных. В общей сложности заразились 41,036 тысяча человек.
  • В ФРГ коронавирусом заразились в общей сложности более 13900 человек, 46 из них — умерли.
  • У князя Монако Альбера II обнаружен коронавирус. Это уже подтвердили анализы, взятые у монарха во вторник. Таким образом он стал первым главой государства, заразившимся COVID-19.
  • Израиль ужесточает карантинные меры — гражданам запрещено покидать свои дома.
  • Комендантский час введен в Сербии, при этом людям старше 65 лет вообще запрещено выходить на улицу.
  • ДНР объявила о закрытии границ с Украиной с 21 марта из-за коронавируса.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака

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