Коронавирус в мире. Самое актуальное на 21 марта

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Марина Неруцких
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Количество зараженных на территории РФ составляет 253 человека. В мире смертельно опасная инфекция выявлена у 234 тысяч человек.

Фото: Globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 21 марта

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире достигло 234 тысяч человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки заразились 7 человек.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли более 10 тысяч человек.

По статистике, самые высокие риски тяжело заболеть и умереть из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

  • Число заболевших в России достигло 253. За 20 марта COVID-19 был найден у 54 человек.

  • В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса. Они были разработаны в очень сжатые сроки.

Ситуация в мире

  • Куба ввела запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса.
  • В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 627 человек. Таким образом был побит суточный рекорд. Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более четырех тысяч человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тысяч.
  • В Великобритании прекратили работать пабы, рестораны, кинотеатры, спортклубы и прочие развлекательные заведения. Отменен Международный авиасалон Фарнборо, который должен был пройти в июле.

Погибшие и пострадавшие на 20 марта

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире составляет 229 тысяч 328 человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки заразились 29 человек, все случаи инфицирования «импортные». Всего от инфекционного заболевания в КНР умерли 3245 заразившихся.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли около 10 тысяч человек.

Ситуация в России

  • Общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 199 человек.
  • Из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 80 из 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности. 
  • В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных.
  • Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.
  • В Москве и Петербурге запретили проведение массовых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

Обстановка в других странах

  • Число скончавшихся от коронавируса в Италии выросло до 3405 человек. За сутки выявлено почти 4,5 тысячи инфицированных. В общей сложности заразились 41,036 тысяча человек.
  • В ФРГ коронавирусом заразились в общей сложности более 13900 человек, 46 из них — умерли.
  • У князя Монако Альбера II обнаружен коронавирус. Это уже подтвердили анализы, взятые у монарха во вторник. Таким образом он стал первым главой государства, заразившимся COVID-19.
  • Израиль ужесточает карантинные меры — гражданам запрещено покидать свои дома.
  • Власти Аргентины ввели обязательный карантин для всей страны до 31 марта.
  • Комендантский час введен в Сербии, при этом людям старше 65 лет вообще запрещено выходить на улицу.
  • ДНР объявила о закрытии границ с Украиной с 21 марта из-за коронавируса.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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