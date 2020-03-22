Коронавирус в мире. Самое актуальное на 22 марта

Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 22 марта

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 307 тысяч человек. В Китае зафиксировано 81345 зараженных. На втором месте Италия — 53 578 больных, на третьем — США — 26747 человек.

За сутки было выявлено 32 тысячи случаев заражения. Более 11 тысяч летальных исходов.

Ситуация в России

В РФ зафиксировано 306 случаев заражения COVID-19, за последние сутки заразились 53 человека, 16 человек выздоровели, погибших — нет.

«Аэрофлот» приостанавливает полеты в восемь стран, в том числе в Азербайджан.

Ситуация в мире

На Украине число зараженных увеличилось до 47 человек.

Румыния ввела ряд ограничений, в том числе комендантский час.

Число случаев заражения коронавирусом в ФРГ превысило 22 тысячи человек, при этом отмечается что темпы эпидемии замедлились.

На Кипре умер первый пациент с коронавирусом. Такие данные сообщают местные СМИ.

В Италии ситуация осложнилась настолько, что власти приняли решение прекратить работу всех предприятий, не имеющих стратегического значения для жизни страны. По последним данным, за сутки на Апеннинском полуострове от коронавируса погибли почти 800 человек. Общее число летальных исходов составило — 4 825.

В итальянской области Ломбардия штраф за нарушение карантина подняли до 5 тысяч евро.

Есть и относительно положительные новости — армия Хафтара заявляет о приостановке военных действий в Ливии из-за коронавируса.

В Уганде зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Число погибших от коронавируса в Бразилии выросло до 18, заболели свыше тысячи человек.

Погибшие и пострадавшие на 21 марта

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире достигло 234 тысяч человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки заразились 7 человек.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли более 10 тысяч человек.

По статистике, самые высокие риски тяжело заболеть и умереть из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

Число заболевших в России достигло 253. За 20 марта COVID-19 был найден у 54 человек.

В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса. Они были разработаны в очень сжатые сроки.

Ситуация в мире

Куба ввела запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса.

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 627 человек. Таким образом был побит суточный рекорд. Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более четырех тысяч человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тысяч.

В Великобритании прекратили работать пабы, рестораны, кинотеатры, спортклубы и прочие развлекательные заведения. Отменен Международный авиасалон Фарнборо, который должен был пройти в июле.

Погибшие и пострадавшие на 20 марта

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире составляет 229 тысяч 328 человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки заразились 29 человек, все случаи инфицирования «импортные». Всего от инфекционного заболевания в КНР умерли 3245 заразившихся.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли около 10 тысяч человек.

Ситуация в России

Общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 199 человек.

Из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 80 из 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности.

В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных.

Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.

В Москве и Петербурге запретили проведение массовых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

Обстановка в других странах

Число скончавшихся от коронавируса в Италии выросло до 3405 человек. За сутки выявлено почти 4,5 тысячи инфицированных. В общей сложности заразились 41,036 тысяча человек.

В ФРГ коронавирусом заразились в общей сложности более 13900 человек, 46 из них — умерли.

У князя Монако Альбера II обнаружен коронавирус. Это уже подтвердили анализы, взятые у монарха во вторник. Таким образом он стал первым главой государства, заразившимся COVID-19.

Израиль ужесточает карантинные меры — гражданам запрещено покидать свои дома.

Власти Аргентины ввели обязательный карантин для всей страны до 31 марта.

Комендантский час введен в Сербии, при этом людям старше 65 лет вообще запрещено выходить на улицу.



ДНР объявила о закрытии границ с Украиной с 21 марта из-за коронавируса.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.