Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 28 марта

Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в мире превысило 597 тысяч человек. По числу зараженных на первом месте по прежнему США, там 104661 больной. На второе место вышла Италия, там 86498 зараженных. На третьем месте Китай, откуда и пошло распространение заразы 81946 больных. Общее число жертв вируса — 27364 человека.

Ситуация в России

В России за сутки подтверждено 196 новых случая заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 1036 человек.

В Москве умер четвертый пациент от коронавируса.

С 28 марта до 1 июня на территории России приостанавливают работу все курортно-оздоровительные учреждения и гостиницы, клубы, бары, рестораны, торговые центры, фитнес-центры и другие общественные места.

В Петербурге не будут ходить маршрутки. В метро, автобусах и электротранспорте отменяется действие льготных проездных для учащихся и пенсионеров.

Будут работать продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции. Заведениям общепита рекомендовано перейти на режим доставки.

Главный фтизиатр Краснодарского края уволена за сокрытие выезда за границу.

Ситуация в мире

Коронавирус унес жизни 969 человек в Италии за сутки.

Парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II отменили из-за коронавируса.

У лидера Rammstein не подтвердился тест на коронавирус.

Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 27 марта

К утру 27 марта коронавирусной инфекцией COVID-19 заражены 532253 человека в мире. Впервые за время пандемии лидер по числу зараженных сменился. Теперь на первом месте США, там 85840 больных. Китай теперь на втором месте — 81782 зараженных. На третьем месте Италия — 80589 больных. Общее число жертв вируса — 24072 человека.

Ситуация в России

В России за сутки подтверждено 182 новых случая заражения COVID-19. Число инфицированных в стране, таким образом, составляет 840 человек. При этом только за вчерашний день девятерых пациентов нашим медикам удалось вылечить от коронавируса. Это жители столицы, Московской области и Петербурга.

Владимир Путин заявил, что Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца.

Россия прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

В Минтруде разъяснили условия оплаты труда на выходной неделе. Период с 30 марта по 3 апреля не относится ни к праздничным, ни к выходным. Оплата за них начисляется в обычном порядке.

В России до лета останавливают работу курортных объектов.

Семь авиакомпаний России получили разрешение на вывоз россиян из ОАЭ.

Игорь Николаев

Россияне запустили в сети флешмоб #Сидимдома.

С подозрением на коронавирус госпитализирована 106-летняя москвичка.

Ситуация в мире

Страны G20 вложат пять триллионов долларов в экономику из-за коронавируса.

В Китае предположительно найден тот, с кого началась пандемия.

Итальянцы включают российский гимн, в благодарность за помощь в борьбе с коронавирусом.

Египетские пирамиды теперь стерильны. Одно из «Семи чудес света» продезинфицировали в связи с объявленной в мире пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 26 марта

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано у 471407 человек в мире. В Китае зафиксировано 81667 зараженных. На втором месте Италия — 74386 больных. На третьем месте США. Там больны 68960 человек. Общее число жертв вируса — 21293 человека.

Ситуация в России

Число заболевших коронавирусом COVID-19 в России растет. Инфицированы уже 658 человек. За сутки случаев заболевания стало больше на 163. Выздоровели 29 человек.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за COVID-19

Из-за распространения коронавируса с 26 марта в РФ вводятся серьезные ограничения. Жители Москвы старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

В Петербурге с 26 марта закрываются бассейны, фитнес-клубы и аквапарки. Уже не работают кинозалы, ночные клубы, развлекательные комплексы для детей.

По всей России уже приостановлена диспансеризация, профосмотры, плановая госпитализация. Не работают государственные музеи, театры, библиотеки.

Совет Федерации одобрил закон о заморозке цен на лекарства.

ЦБ РФ рекомендовал банкам предоставлять ипотечные каникулы клиентам с коронавирусом.

Подведомственные Минобрнауки вузы перешли на дистанционное обучение.

В Москве скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус.

Ситуация в мире

Коронавирус заставил Францию вывести войска из Ирака.

У вице-премьера Испании обнаружили коронавирус.

Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 25 марта

Число случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в мире превысило 424 тысячи человек. В Китае зафиксировано 81405 зараженных, умер 3281 человек, выздоровели — 73791. На втором месте Италия — 69176 больных, скончались 6820. На третьем месте США. Там больны 54323 человека, погибли 772.

Ситуация в России

Количество заболевших коронавирусом в России растет. Инфицированы уже 495 человек.

Первый человек с подозрением на COVID-19 зафиксирован в Бурятии.

В Госдуме предложили наказывать нарушителей карантина по коронавирусу семью годами колонии.

Лев Лещенко

Депздрав Москвы разрешил лечение пациентов с коронавирусом на дому.

Правительство РФ поручило организовать вывоз россиян и украинцев на родину.

Владимир Путин

Правительство РФ поручило регионам из-за коронавируса закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры.

В Петербурге из-за коронавируса временно запретили плановую госпитализацию. Также в Северной столице с 26 марта закроют фитнес-центры, бассейны и фудкорты.

Ситуация в мире

Олимпийские игры отложили до лучших времен. Международный Олимпийский комитет и Токио договорились перенести Игры на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.

Грета Тунберг заявила, что возможно заразилась коронавирусом.

В Иране от COVID-19 скончался журналист, который «на спор» облизывал святыни.

Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 24 марта

Число случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 381 тысячу человек. В Китае зафиксировано 81405 зараженных, умерли 3277 человека, выздоровели — 73299. На втором месте Италия — 63927 больных, что на 4,7 тысячи больше, чем днем ранее, скончались более шести тысяч. На третьем месте США. Там больны 46157 человек, погибли 582.

Ситуация в России

В РФ число зараженных за сутки возросло до 438. Это на 71 больше, чем днем ранее.

В Приморье выявили двух первых зараженных коронавирусом.

В России могут ввести ответственность за «нарушение карантина».

Петербуржец госпитализирован на Кубе с коронавирусом.

В России готов к регистрации новый экспресс-тест на коронавирус.

Распространившая COVID-19 главный инфекционист Ставрополья уволена с должности. В отношении Ирины Санниковой возбуждено уголовное дело.

Ситуация в мире

В ВОЗ предупредили об ускорении распространения пандемии коронавируса.

Борис Джонсон объявил о введении карантина в Великобритании. Людям запрещено собираться более, чем по два человека.

Введен карантин в Нидерландах. До 1 июня в стране введен запрет на все организованные собрания, численность которых составляет более трех человек.

Проверку на коронавирус прошла первая леди США Меланья Трамп. Результат оказался отрицательным.

Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 23 марта

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 336 тысяч человек. В Китае зафиксировано 81435 зараженных. На втором месте Италия — 59138 больных, на третьем — США — 33276 человек. Более 14 тысяч умерли, 98 тысяч — вылечились.

Ситуация в России

В РФ зафиксировано 367 случаев заражения коронавирусом, за минувшие сутки число инфицированных возросло на 61 человека, 16 человек выздоровели, погибших — нет.

Около ста тысяч россиян застряли за границей из-за коронавируса.

Минкультуры рекомендовало всем российским кинотеатрам приостановить работу.

Ситуация в мире

Харви Вайнштейн заразился коронавирусом в тюрьме.

заразился коронавирусом в тюрьме. Глава МОК не исключил проведения летних Олимпийских игр в Токио.

Ангела Меркель ушла на карантин после контакта с зараженным коронавирусом.

Канада отказалась участвовать в Олимпиаде.

Погибшие и пострадавшие от коронавируса по данным на 22 марта

Число случаев инфицирования COVID-19 в мире превысило 307 тысяч человек. В Китае зафиксировано 81345 зараженных. На втором месте Италия — 53 578 больных, на третьем — США — 26747 человек.

За сутки было выявлено 32 тысячи случаев заражения. Более 11 тысяч летальных исходов.

Ситуация в России

В РФ зафиксировано 306 случаев заражения COVID-19, за последние сутки заразились 53 человека, 16 человек выздоровели, погибших — нет.

«Аэрофлот» приостанавливает полеты в восемь стран, в том числе в Азербайджан.

Ситуация в мире

На Украине число зараженных увеличилось до 47 человек.

Румыния ввела ряд ограничений, в том числе комендантский час.

Число случаев заражения коронавирусом в ФРГ превысило 22 тысячи человек, при этом отмечается что темпы эпидемии замедлились.

На Кипре умер первый пациент с коронавирусом. Такие данные сообщают местные СМИ.

В Италии ситуация осложнилась настолько, что власти приняли решение прекратить работу всех предприятий, не имеющих стратегического значения для жизни страны. По последним данным, за сутки на Апеннинском полуострове от коронавируса погибли почти 800 человек. Общее число летальных исходов составило — 4 825.

В итальянской области Ломбардия штраф за нарушение карантина подняли до 5 тысяч евро.

Есть и относительно положительные новости — армия Хафтара заявляет о приостановке военных действий в Ливии из-за коронавируса.

В Уганде зафиксирован первый случай заражения COVID-19.

Число погибших от коронавируса в Бразилии выросло до 18, заболели свыше тысячи человек.

Погибшие и пострадавшие на 21 марта

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире достигло 234 тысяч человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки заразились 7 человек.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли более 10 тысяч человек.

По статистике, самые высокие риски тяжело заболеть и умереть из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

Число заболевших в России достигло 253. За 20 марта COVID-19 был найден у 54 человек.

В России проводятся испытания шести вакцин от коронавируса. Они были разработаны в очень сжатые сроки.

Ситуация в мире

Куба ввела запрет на въезд иностранцев из-за коронавируса.

В Италии за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли 627 человек. Таким образом был побит суточный рекорд. Всего в Италии на 20 марта от коронавируса умерли более четырех тысяч человек, число зараженных в настоящий момент составляет более 37 тысяч.

В Великобритании прекратили работать пабы, рестораны, кинотеатры, спортклубы и прочие развлекательные заведения. Отменен Международный авиасалон Фарнборо, который должен был пройти в июле.

Погибшие и пострадавшие на 20 марта

По данным SCMP, число зараженных вирусом COVID-19 в мире составляет 229 тысяч 328 человек. В Китае — по информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки заразились 29 человек, все случаи инфицирования «импортные». Всего от инфекционного заболевания в КНР умерли 3245 заразившихся.

Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего носителями COVID-19 стали жители более 170 стран.

На сегодняшний день от нового коронавируса умерли около 10 тысяч человек.

Ситуация в России

Общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 199 человек.

Из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 80 из 85 регионов России перешли в режим повышенной готовности.

В России начались испытания вакцины от коронавируса на животных.

Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля.

В Москве и Петербурге запретили проведение массовых мероприятий в помещениях численностью более 50 человек.

Обстановка в других странах

Число скончавшихся от коронавируса в Италии выросло до 3405 человек. За сутки выявлено почти 4,5 тысячи инфицированных. В общей сложности заразились 41,036 тысяча человек.

В ФРГ коронавирусом заразились в общей сложности более 13900 человек, 46 из них — умерли.

У князя Монако Альбера II обнаружен коронавирус. Это уже подтвердили анализы, взятые у монарха во вторник. Таким образом он стал первым главой государства, заразившимся COVID-19.

Израиль ужесточает карантинные меры — гражданам запрещено покидать свои дома.

Власти Аргентины ввели обязательный карантин для всей страны до 31 марта.

Комендантский час введен в Сербии, при этом людям старше 65 лет вообще запрещено выходить на улицу.



ДНР объявила о закрытии границ с Украиной с 21 марта из-за коронавируса.

Вспышка нового коронавируса произошла в конце 2019 года в центре Китая, в городе Ухань провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ признала эпидемию, вызванную вирусом COVID-19 пандемией. В связи с продолжающейся распространяться по миру инфекцией, правительство многих стран приняло решение закрыть границы. Среди них: Канада, Италия, Франция, Испания, Россия, Казахстан, Молдавия и другие. Внутри некоторых государств было ограничено передвижение граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал — специалисты объяснили, что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом.