Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
По мнению известного астролога, люди этих знаков являются любимчиками судьбы.
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Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Norbert Eisele-Hein, CandyBox, West Coast Surfer, West Coast Surfer
Судьба человека зависит от множества факторов. Один из них, весьма немаловажный, знак зодиака. Как сообщают «Экспресс-новости», в свое время известная целительница и астролог Джуна Давиташвили назвала три знака, представители которых становятся счастливчиками и любимцами Фортуны.
Близнецы
Этот знак, по мнению Джуны, стоит на первом место по предрасположенности к счастливой жизни. Его представители легко относятся к жизни, смотрят на неприятности сквозь пальцы, а также много улыбаются. Людям этого знака почти невозможно навязать чужое мнение, кроме того, они лишены комплексов.
Водолей
Водолеи не так просты. Они отличаются противоречивой натурой. Однако им помогают быть счастливыми окружающие — общительность Водолеев способствует гармонии и легкому восприятию мира. При этом они вполне самодостаточны и могут быть счастливы в одиночестве.
Лев
Этот знак имеет особенность: Львы создают собственную зону комфорта, которая им позволяет абстрагироваться от внешних раздражителей. Людей этого знака отличает способность радоваться каждому мигу жизни, а также дарить позитивную энергетику своему окружению. Именно поэтому Львы живут в гармонии с собой и миром.
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