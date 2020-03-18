Петербурженка победила в конкурс «Лучший социальный проект года»

Лауреатом престижного всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стала петербурженка Арина Зарипова. Вместе со своими единомышленниками она сумела создать реабилитационный центр для помощи людям с ограниченными возможностями. Там по самым современным технологиям изготавливают уникальные протезы, корсеты и другое оборудование для тех, кто в нем нуждается. При этом делается все российскими специалистами.

«Я хочу, чтобы нас увидели, чтобы нас подержали, и помогли развиваться дальше. Потому что свой бизнес можно развить, чем поддерживать импортного производителя», — рассказала Зарипова.

Конкурс «лучший социальный проект» проводится с 2015 года. Его главная цель — найти и поддержать предпринимателей, которые своей работой делают жизнь людей с ограниченными возможностями легче. В конкурсе уже приняли участие более трех с половиной тысяч проектов

Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ победителя конкурса «Лучший социальный проект года» о своем первом изобретении.