Петербурженка победила в конкурс «Лучший социальный проект года»
Арина Зарипова вместе со своими единомышленниками сумела создать реабилитационный центр для помощи людям с ограниченными возможностями.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Лауреатом престижного всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» стала петербурженка Арина Зарипова. Вместе со своими единомышленниками она сумела создать реабилитационный центр для помощи людям с ограниченными возможностями. Там по самым современным технологиям изготавливают уникальные протезы, корсеты и другое оборудование для тех, кто в нем нуждается. При этом делается все российскими специалистами.
«Я хочу, чтобы нас увидели, чтобы нас подержали, и помогли развиваться дальше. Потому что свой бизнес можно развить, чем поддерживать импортного производителя», — рассказала Зарипова.
Конкурс «лучший социальный проект» проводится с 2015 года. Его главная цель — найти и поддержать предпринимателей, которые своей работой делают жизнь людей с ограниченными возможностями легче. В конкурсе уже приняли участие более трех с половиной тысяч проектов
Ранее 5-tv.ru публиковал рассказ победителя конкурса «Лучший социальный проект года» о своем первом изобретении.
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