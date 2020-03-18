Всю жизнь в девках? Женщинам каких знаков зодиака не везет в любви
Астрологи рассказали, каким барышням и почему трудно найти свою половинку.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox,Liz Gregg, Ralph Debes, HROMORANGE / Bilderbox, kati
Как часто женщина мечтает о простом — счастье в семье. Однако не у всех этот паззл складывается. Астрологи выяснили, что порой это зависит от знака зодиака. Как пишет издание Clutch, есть знаки, представительницам которых не везет в любви.
Весы
Один из самых женственных знаков. Девушки-Весы нежны, изысканы и грациозны. Они пользуются вниманием мужчин, но очень много сомневаются. Им предлагают руку и сердце, а они все думают и выбирают. Именно поэтому Весы часто так и остаются одинокими.
Водолей
Эти дамы очень харизматичны, независимы и свободолюбивы. Часто они имеют много поклонников, их даже носят на руках. Но они не спешат создать семью, иногда из упрямства и нежелания быть как все. Зато, если найдут такого же авантюриста, могут обрести счастье в отношениях.
Козерог
Амбициозные и сильные женщины-Козероги часто отпугивают мужчин своим стремлением быть самостоятельными. В них попросту не всегда можно разглядеть нежную женскую натуру. Они даже составляют конкуренцию мужчинам, а это может отпугнуть потенциального кавалера. Но если уж кому-то они и позволят увидеть хрупкую девушку под личиной сильной бизнесвумен, этот счастливчик своего не упустит.
Ранее 5-tv.ru писал о мужчинах трех знаков зодиака, которые изводят женщин своей ревностью.
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