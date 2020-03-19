ТОП-3 породы кошек, которые ладят с собаками

Названы три породы кошек, которые чаще других ладят с собаками и способны стать для них лучшими друзьями. Об этом пишет портал Clutch.ua. Эти умные и лояльные породы подойдут для любителей обоих подвидов животных, желающих содержать их дома одновременно.

Бирманская кошка

Порода отличается высоким интеллектом. Ее представитель умен, проницателен. По характеру спокойный, незлопамятный, легко обучаемый. Бирманская кошка улавливает настроение других животных и легко находит с ними общий язык.

Абиссинская кошка

Дружелюбная и компанейская порода. Эта кошка плохо переживает одиночество. Поэтому второе животное, даже собака, станет для нее прекрасным товарищем. Они легко поладят и установят мирное соседство.

Норвежская лесная кошка

Считается одной из самых спокойных и умных пород. По своей натуре кошка неконфликтна и сохраняет самообладание, даже если собака к ней пристает. С лающим соседом она может легко примириться и стать ему лучшим другом.

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