Дворянин или крестьянин? Как узнать происхождение своего имени

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Валентин Черников
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Эксперты рассказали, какие имена на Руси считались знатными, а какими называли простолюдинов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Fabian von Poser, Mikhail Yaikov, Nikolay Titov, Anatoly Prososov, Anvar Galeev

Имена людей на Руси отличились в зависимости от происхождения человека, пишет портал Clutch. Они делились на дворянские, изначально — княжеские; мещанские, или купеческие, и крестьянские — для простолюдинов.

Аристократичные имена подчеркивали происхождение человека и служили его «визитной карточкой». Потому людям из народа запрещалось называть детей на дворянский манер. Это было возможно в редких случаях, когда представитель крестьянства или ремесленник становился родовитым человеком, то есть переходил в высший класс общества.

К княжеским именам до крещения Руси относились: Владимир, Всеволод, Игорь, Мстислав, Олег, Святослав, Ярослав и прочие.

После крещения Руси список дворянских имен пополнился именами наиболее почитаемых православных святых или выдающихся мировых правителей и полководцев. К таким относились: Александр, Андрей, Борис, Василий, Гавриил, Георгий, Даниил, Дмитрий, Иоанн, Константин, Михаил, Николай, Павел, Петр, Платон, Сергей.

Среди женских популярностью у знати пользовались: Александра, Анастасия, Анна, Елизавета, Екатерина, Елена, Мария, Наталья, Ольга, Софья.

В древности крестьяне долгое время именовались, исходя из особенностей внешности или очередности рождения в семье: Беляк, Вторяк, Молчан, Первыш, Рыжик, Тугоух, Угрюм и так далее.

После крещения Руси простолюдины также стали брать имена по святцам, но их форма менялась, чтобы человека не спутали с аристократом. Так, Георгий стал Егором, Даниил — Данилой, Иоанн — Иваном, Елена — Аленой, Мария — Марьей, Анастасия — Настасьей и тому подобное.

К простонародным именам по святцам также относились такие, как: Антип, Архип, Богдан, Вадим, Ермолай, Игнат, Никита, Потап, Тимофей. У женщин это были: Агафья, Акулина, Анфиса, Дарья, Евдокия, Ефросинья, Матрена, Марфа, Фекла.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума.

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