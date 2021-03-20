День Павла-Капельника: что нельзя и можно делать 20 марта

В православном мире 20 марта отмечается День Павла-Капельника. Чаще всего именно в этот день начиналась весенняя капель, так праздник и получил свое название.

Приметы на 20 марта

Раньше люди придавали большое значение народным приметам, и потому ориентировались на них в прогнозах своего будущего. 20 марта следили за тем, как себя ведет природа.

Если началась капель с сосулек, то будет богатый урожай.

Если ближе к ночи пасмурно, то будут заморозки.

Что нельзя делать 20 марта

Люди издревле знали, чего стоит остерегаться в этот день. Считалось, что 20 марта запрещается грустить. Не означало это и того, что нужно чрезмерно веселиться и бездельничать: во всем следовало знать меру. Поэтому лучше всего настраивать себя и родных на позитив, и не унывать, пишет «Утро.ру».

Нехорошо считалось выяснять отношения на День Павла-Капельника. Ссоры в этот день считались дурным знаком к тому, что повздорившие долго не смогут помириться.

Хозяйкам не советовали пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством. Велик риск, что растения не приживутся.

Негоже считалось и игнорировать близких. Лучше всего, напротив, найти время для семьи и провести день в ее кругу. Также стоит помогать всем, кто обратится за помощью.

Помимо грусти запрещалось 20 марта думать о плохом. Дурные мысли могут найти воплощение и в жизни. Считалось еще, что плохо влияют на жизнь человека и сплетни.

Что можно делать 20 марта

В этот день самое время подумать о любви. Если какой парень был влюблен в девушку, именно 20 марта считалось, что можно ее приворожить!

Внимательно относились люди и к сновидениям — что приснится, то сбудется, но только через три года.

Ранее 5-tv.ru писал, что празднуется 19 марта.