День Павла-Капельника: что нельзя и можно делать 20 марта
Народные приметы в этот день предрекали урожай или скорые заморозки.
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Фото, видео: Globallookpress.com
В православном мире 20 марта отмечается День Павла-Капельника. Чаще всего именно в этот день начиналась весенняя капель, так праздник и получил свое название.
Приметы на 20 марта
Раньше люди придавали большое значение народным приметам, и потому ориентировались на них в прогнозах своего будущего. 20 марта следили за тем, как себя ведет природа.
- Если началась капель с сосулек, то будет богатый урожай.
- Если ближе к ночи пасмурно, то будут заморозки.
Что нельзя делать 20 марта
Люди издревле знали, чего стоит остерегаться в этот день. Считалось, что 20 марта запрещается грустить. Не означало это и того, что нужно чрезмерно веселиться и бездельничать: во всем следовало знать меру. Поэтому лучше всего настраивать себя и родных на позитив, и не унывать.
Нехорошо считалось выяснять отношения на День Павла-Капельника. Ссоры в этот день считались дурным знаком к тому, что повздорившие долго не смогут помириться.
Хозяйкам не советовали пересаживать цветы и вообще заниматься садоводством. Велик риск, что растения не приживутся.
Негоже считалось и игнорировать близких. Лучше всего, напротив, найти время для семьи и провести день в ее кругу. Также стоит помогать всем, кто обратится за помощью.
Помимо грусти запрещалось 20 марта думать о плохом. Дурные мысли могут найти воплощение и в жизни. Считалось еще, что плохо влияют на жизнь человека и сплетни.
Что можно делать 20 марта
В этот день самое время подумать о любви. Если какой парень был влюблен в девушку, именно 20 марта считалось, что можно ее приворожить!
Внимательно относились люди и к сновидениям — что приснится, то сбудется, но только через три года.
Ранее 5-tv.ru писал, что празднуется 19 марта.
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