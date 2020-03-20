ТОП-5 знаков зодиака, которые могут сглазить даже родных людей

Наверняка, вы когда-нибудь слышали фразу «Не говори, а то сглазишь»? В современном мире мало кто верит в такие случайности. Однако многие люди все-таки предпочитают не рассказывать о планах не только кому попало, но и близким родственникам.

По версии журнала «Лиза», «сглаз» действительно работает. Кроме того, есть ТОП-5 знаков зодиака, представители которых могут ненароком навлечь беду даже на родных людей.

На первой строчке рейтинга оказали люди, рожденные под знаком Девы. Вероятно, если вы встретились с Девой впервые, то собеседник покажет себя только с лучшей стороны. Однако зачастую представители это знака не стесняются в выражениях и не боятся обидеть человека. К сожалению, такая неосторожность в общении вполне может привести в печальным последствиям. Как говорится, любое слово, произнесенное вслух, несет особенный посыл.

Тихие и спокойные Козероги даже не подозревают, насколько сильной энергетикой обладают. Представители этого знака любят обсудить за чашкой чая сокровенные секреты человека, когда-то доверившегося ему. Таким образом, эти люди, сами того не желая, неосторожными разговорами могут спугнуть энергию созидания.

Активные и общительные Близнецы в основном предпочитают подумать, прежде, чем обронить неловкую фразу. Однако это качество не помогает им полностью избегать конфликтных ситуаций. Когда Близнецы выходят из себя, то обязательно ищут виновных в своих неудачах. В такие моменты их колкое слово может навлечь негатив на кого угодно.

Представителей знака Скорпион по праву можно считать отличными манипуляторами. Кроме того, эти люди обладают удивительной способностью скрывать от окружающих все негативные эмоции, а накопленную злость срывают на самых близких людях. Скорпионы очень мстительны и злопамятны, поэтому в общении с ними следует быть максимально аккуратным. Не успеешь обернуться — уже сглазят.

Безобидные и сопереживающие Тельцы очень любят вникать в проблемы окружающих. Придя в гости, они обязательно поинтересуются, все ли хорошо в семье у собеседника, куда он планирует полететь отдыхать, а также обсудят нюансы брака других своих знакомых. Их чрезмерная внимательность ненароком может обернуться бедой. Так, в разговоре с Тельцом не следует раскрывать все подробности личной жизни, даже если вам пообещают дать ценный совет.

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