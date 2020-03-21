Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Православные считают, что самое главное сегодня — молиться за почивших родственников, а также быть при деле.
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Фото, видео: Globallookpress.com
Русская православная церковь 21 марта 2020 года отмечает Родительскую субботу Великого поста. В этот день христиане вспоминают почивших родственников во время специальной службы и оставляют в храме пожертвования.
Что можно делать 21 марта
Обязательно следует принять участие в поминальной службе по усопшим родственникам, проходящей в церкви. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться об ушедших из жизни дома. Только после этого отправляются на кладбище, где следует прибраться на могиле умершего.
В это время по всей России начинает зацветать верба. Принято срывать несколько веточек и приносить их в дом. Считается, что растение убережет от появления в доме злых духов.
Что нельзя делать 21 марта
В этот день не рекомендуется браться за какое-либо новое дело, так как оно почти точно обречено на провал. Также не советуют что-либо планировать, ибо планам не суждено сбыться.
Уходя с могилы родственника, ни в коем случае не говорите ему «до свидания». Следует произносить только краткое «прощай» и возвращаться домой, не оборачиваясь. Это упасет от чересчур быстрой «встречи» с почившим.
Приметы на 21 марта
- Облака на небе плывут очень быстро — скоро придет тепло;
- С утра по земле стелется туман — быть похолоданию;
- Пошел снег — весна будет долгой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и нельзя делать в день Павла-Капельника.
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