🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 21 марта идеальное время для того, чтобы восстановить связь с внутренней мудростью, находясь вдали от матрицы.

♈ Овен

Похвально быть полезным. Это то, что отличает вас от тех, у кого есть только слова и нет действий. Но сколько это будет длиться? Где провести черту? Ваше время и энергия — ваша валюта. Любите себя достаточно, чтобы сказать нет нереалистичным требованиям других. Если вы единственный, кто поставляет топливо, вы в конечном итоге будете разочарованы. Ваше волшебное заклинание на весь день: забота о себе.

Космический совет: уважайте свои собственные границы.

♉ Телец

Перестаньте скучать на карантине, пора начать веселиться. Приготовьте со своим партнером умопомрачительный коктейль. Экспериментируйте с керамикой или акварелью. Прочитайте книгу самопомощи или напишите сценарий. Запишитесь на занятия йогой или медитацией онлайн.

Космический совет: экспериментируйте со своим творчеством.

♊ Близнецы

Нет необходимости обращаться за советом к другим людям. Возьмите на себя ответственность за свое видение. Используйте свое время вдали от матрицы, чтобы восстановить связь с мудростью внутри. Записывайте свои мысли, смотрите на звезды, гуляйте по лесу. Ответы, которые вы ищете, будут раскрыты со временем.

Космический совет: загляните внутрь себя.

♋ Рак

Бывают дни, когда мы чувствуем себя на вершине мира, а бывают, когда все разваливается. Именно в такие моменты мы должны научиться заваривать чай счастья. Хороший способ начать свой день — нарисовать вокруг себя энергетический щит.

Космический совет: заварите свое зелье счастья.

♌ Лев

Вместо того, чтобы нападать друг на друга и причинять больше боли, положитесь на божественный порядок. Откажитесь от своей привязанности к конкретному результату и отправьте вместо этого во Вселенную намерение мира, любви и гармонии. Помните о потребностях всех, и вы найдете идеальное решение.

Космический совет: сосредоточьтесь на большем благе.

♍ Дева

Ваше пространство нуждается в уборке. Хаос порождает хаос, который, в свою очередь, снижает уровень вашей энергии и влияет на поток вашего творчества. Потратьте некоторое время сегодня на организацию. Хороший способ восстановить энергетический баланс — зажечь благовония или смазать шалфеем углы вашего дома.

Космический совет: очистите застоявшуюся энергию.

♎ Весы

Вы так усердно работали, чтобы подготовиться к этому моменту. Позвольте себе выйти в центр внимания. Мир готов к вашей магии. Помните, сейчас не время, чтобы недооценивать свой собственный потенциал. Используйте каждую возможность, чтобы распространить свое сообщение. Возможность быть увиденным и услышанным в нужных местах сыграет важную роль в привлечении великолепных возможностей.

Космический совет: шагните в центр внимания.

♏ Скорпион

В нашей жизни бывают моменты, когда мы чувствуем себя совершенно одинокими, и мы убеждены, что никакая сила в мире не может вывести нас из этого темного места. Но вы не одиноки. Дух с вами в каждый момент, держит вас за руку и направляет обратно к свету. Позвольте себе почувствовать благодать. Позвольте себе визуализировать яркий золотой свет. Позвольте сиянию оживить каждую клеточку вашего тела и помочь вам вернуться в состояние божественного равновесия.

Космический совет: вы защищены и любимы.

♐ Стрелец

Вы должны научиться жить и дышать так, как будто вы уже прибыли в указанное место. Визуализируйте желанное, потратьте сумму, которую мечтали бы тратить постоянно. Приобретите себе дорогой презент, посетите фешенебельный ресторан.

Космический совет: визуализируйте и мечтайте.

♑ Козерог

Учитывая положение дел, настоятельно рекомендуется «кухонная магия». Заварите свой эликсир жизни в комплекте с травами и специями. Не может быть лучшего времени, чтобы проверить рецепты бабушки.

Космический совет: пришло время экспериментировать с «кухонной магией».

♒ Водолей

Вы настраиваете себя на неудачу, становясь жертвой ваших собственных нереалистичных ожиданий. Сдайтесь божественному потоку, перестаньте сопротивляться, будьте собой.

Космический совет: сдайтесь божественному потоку.

♊ Рыбы

Хотя универсальный порядок может показаться хаотичным и постоянно меняющимся, важно помнить, что на самом деле все продумано до мелочей. Вместо того чтобы позволить страху сокрушить вас, примите хаос и поверьте, что он прокладывает путь для новой главы в вашей жизни.

Космический совет: примите хаос и изменения.

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