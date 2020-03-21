ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями

Наверное, любая женщина мечтает о большой семье, послушных детях и любящем и верном супруге. Вот только многие задаются вопросом: «Где найти доброго, честного и ответственного мужчину в суровой реальности?».

По версии интернет-портала Femmie, это возможно, если обратиться к звездам и гороскопам. Так, астрологи уверяют: есть ТОП-3 мужских знаков зодиака, представители которых всегда становятся идеальными мужьями.

Трудолюбивый и целеустремленный мужчина-Телец всегда будет пользоваться популярностью у противоположного пола. Иногда такого партнера женщина обвиняет в скупости и чрезмерной бережливости, однако он делает это во благо семьи: всего за несколько лет Телец может накопить не только на квартиру в лучшем районе города, но и купить немаленький домик в деревне. Лучшая партия для такого мужчины — хозяйственная, нежная и порядочная красавица.

Отыскать Тельца среди окружения довольно просто. Приглядитесь, возможно, им окажется самый трудолюбивый коллега или рукастый и домовитый сосед.

Тактичный и вежливый мужчина-Рак всегда поддержит любимую женщину. Его эмоциональность и чувствительность не должны пугать избранницу, ведь это признак настоящей и искренней любви.

Единственный недостаток Рака — чрезмерная ревнивость. Однако это чувство — ничто иное, как желание сохранить семью. В его представлении идеальная партнерша — это верная и домашняя женщина.

Искать такого мужчину нужно на премьере интересного фильма в соседнем кинотеатре или в уютном ресторане поблизости.

Миролюбивый, добрый и щедрый мужчина-Весы никогда не даст повода для скандала или ревности. Представитель этого знака — мудрый и честный человек, который привык контролировать свои эмоции и действия. Вступая в отношения, он предпочитает придерживаться принципов равенства и компромиссов.

Чувственные и нежные Весы — настоящие ценители красоты, поэтому в ЗАГС они пойдут только с ухоженной дамой, обладающей отменным вкусом и стилем.

Где отыскать такого мужчину? Концерты, музеи, выставки и вернисажи — именно тут большую часть времени проводят Весы. Хотите покорить его сердце? Тогда приготовитесь блеснуть знаниями в области дизайна, музыки и искусства.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-4 мужских знаков зодиака, представителей которых легче всего «затащить» в ЗАГС.