ТОП-5 мужских имен, обладатели которых вырастают высокомерными эгоистами

Исследователи влияния имени на судьбу человека убеждены, что характер людей во многом зависит от того, как их назовут родители. Если одни с детства отличаются покладистым нравом, то другие, напротив, привыкли командовать и ставить свои интересы превыше других. О том, кто они — мужчины-эгоисты, рассказал портал Femmie.

Арнольд

Мужчины с именем Арнольд привыкли побеждать и во что бы то ни стало добиваться поставленной цели. Они всегда идут вперед, стараясь осуществить свои задумки. Помешать им не могут ни любовь, ни семья, ни дружба. По характеру Арнольды нередко чересчур раздражительны и несколько заносчивы. Обладатели этого имени не потерпят первенства женщины в доме, они потребуют от нее послушания и выполнения своих желаний.

Денис

Обладатели имени Денис, как правило, пользуются большой популярностью у противоположного пола. Они находчивы, умны, сообразительны и всегда знают, чем развлечь девушку. Однако в характере таких мужчин есть один огромный минус, который особенно ярко проявляется во время отношений. Такие партнеры, как правило, сосредоточены только на себе и на достижении собственного успеха. Жертвовать своими интересами ради кого-то они вряд ли будут.

Игнат

Обладатели имени Игнат с детства отличаются эгоизмом. Их никогда не интересует мнение окружающих, поэтому они не привыкли других о нем спрашивать. Единственное, на чем сосредоточены такие мужчины — это собственный успех и продвижение по карьерной лестнице. Ради личной выгоды Игнат готов пойти на шантаж, манипуляции и любые хитрости. В семье такие мужчины привыкли самостоятельно принимать все важные решения.

Игорь

Обладатели имени Игорь по натуре очень амбициозные люди, которые не могут жить без цели. Они то и дело строят планы на будущее и пытаются как можно быстрее добиться желаемого. Однако женщинам с такими мужчинами совсем непросто. На первом месте у Игоря — личная выгода, а уже потом семья, отношения и все остальное. Такой человек никогда не заметит, что близкие на него обижены, поскольку будет чересчур увлечен своими делами.

Максим

К характеру мужчины по имени Максим можно относиться по-разному. Такие люди, как правило, обладают расчетливым и гибким умом, сообразительностью и ловкостью. Они всегда выполняют задуманное. Однако добиться цели они готовы, пренебрегая всеми другими своими ценностями и планами. Женщинам, вступившим с ними в отношения стоит приять, что такие мужчины всегда озабочены своей работой и слишком мало тратят времени на личную жизнь и семью.

Ранее 5-tv.ru назвал имена мальчиков, обладатели которых вырастают настоящими мужчинами.