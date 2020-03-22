🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 марта, убывающая Луна в знаке зодиака Рыб предвещает успех в романтических делах. Кому-то день может показаться не самым легким, но результат будет стоить потраченных сил. Если особых рабочих дел у вас нет — займитесь самосовершенствованием.

♈ Овен

Овны, 22 марта в отношениях с близкими учитывайте тот факт, что они не могут читать ваши мысли. Именно поэтому выражайтесь яснее и прямо говорите о своих потаенных желаниях. Не стоит надеяться, что кто-то будет пытаться предугадать ваши прихоти. Вечер лучше провести в кругу семьи.

Космический совет: проведите вечер в кругу семьи.

♉ Телец

В этот день, Тельцы, возможны неожиданные финансовые поступления, которые вас приятно удивят. Дела на любовном фронте будут складываться как никогда легко и на протяжении всего дня флирт станет для вас первостепенной задачей.

Космический совет: флиртуйте, вам это сегодня будет удаваться лучше всего.

♊ Близнецы

22 марта представителей этого знака зодиака будут изрядно раздражать правила, которые навязывают окружающие. Наберитесь смелости и попытайтесь жестко отстоять собственные границы. Не позволяйте никому вами манипулировать.

Космический совет: отстаивайте свои границы и оставляйте последнее слово за собой.

♋ Рак

Раки, стабильность — ваш сегодняшний конек. Вполне возможно, что планы, намеченные вами, будут реализованы на все сто. Звезды сошлись так, что ваше внутренне состояние комфорта останется непоколебимым. Мало кто рискнет вывести вас из себя.

Космический совет: оберегайте внутреннее состояние комфорта.