«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки

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Алиса Старжевская
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41-летняя дива показала, как занимается растяжкой.

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Фото, видео: Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками фотографиями с тренировки в спортзале. На кадрах видно, как она занимается растяжкой возле шведской стенки. Звезда позировала для фото в облегающих черных лосинах и топе с бретелями крест на крест.

«Всегда можно улучшать себя!» — написала дива.

Instagram @anilorak

Поклонники восхитились физической формой 41-летней певицы и похвалили ее за желание самосовершенствоваться. Некоторые даже пошутили насчет истинного возраста Ани Лорак.

«Куда еще лучше, и так секси малышка»

«Шикарная фигура»

«Вам точно не за 40!»

«Каролина, вам случайно не 25?»

«Какая девчонка молоденькая!!!»

«Каролина, Вам 18 есть?» — шутливо хвалили певицу поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Ани Лорак раскрыла правду о бывшем муже певицы. По словам приятельницы дивы, развод пары год назад предвещали многочисленные измены ее благоверного.

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