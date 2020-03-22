Склады десертов Cheese-Cakе полыхают в Петербурге — фото и видео с места пожара

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Игорь Рязов
Эксклюзив 170

Огнем охвачена территория площадью 260 квадратных метров.

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Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru

Серьезный пожар произошел в складских помещениях в Московском районе Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует фото и видео с места происшествия.

Возгорание началось вечером 22 марта на Черниговской улице. Общая площадь находящихся здесь складов составляет 600 квадратных метров.

На месте уже работают сотрудники МЧС. Сообщается, что один из них получил незначительную травму — поранил руку. Ему уже оказали помощь. По предварительным данным, других пострадавших нет.

5-tv.ru

В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 20:15. Горит неэксплуатируемое здание по адресу: Черниговская улица, дом 12. Огнем охвачены 260 квадратных метров. В ликвидации задействованы семь единиц техники и 24 человека личного состава.

По информации 5-tv.ru, по указанному адресу находятся склады десертов Cheese-Cake.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на водородной станции в Петербурге. Она расположена на территории бывшего завода «Светлана».

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