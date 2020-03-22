Склады десертов Cheese-Cakе полыхают в Петербурге — фото и видео с места пожара
Огнем охвачена территория площадью 260 квадратных метров.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
ТОП-3 мужских знаков зодиака, которые становятся идеальными мужьями
Фото, видео: ТАСС / Александр Рюмин, 5-tv.ru
Серьезный пожар произошел в складских помещениях в Московском районе Санкт-Петербурга. 5-tv.ru публикует фото и видео с места происшествия.
Возгорание началось вечером 22 марта на Черниговской улице. Общая площадь находящихся здесь складов составляет 600 квадратных метров.
На месте уже работают сотрудники МЧС. Сообщается, что один из них получил незначительную травму — поранил руку. Ему уже оказали помощь. По предварительным данным, других пострадавших нет.
В МЧС уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 20:15. Горит неэксплуатируемое здание по адресу: Черниговская улица, дом 12. Огнем охвачены 260 квадратных метров. В ликвидации задействованы семь единиц техники и 24 человека личного состава.
По информации 5-tv.ru, по указанному адресу находятся склады десертов Cheese-Cake.
Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на водородной станции в Петербурге. Она расположена на территории бывшего завода «Светлана».
Читайте также
54%
-2.12 84.16
-3.11
Нашли ошибку?