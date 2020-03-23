Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы

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Валентин Черников
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В этот день сыздавна не рекомендовали планировать операции и устраивать пышные застолья.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Антон Тушин

23 марта православные чтят память Василиссы Коринфской. Раннехристианская святая пострадала за веру в III веке по приказу правителя-язычника Декия. Ее и других прихожан проповедника Кондрата в Коринфе бросили на растерзание зверям, однако животные их не тронули. Тогда их обрекли на мученическую смерть.

Имя святой в народной традиции потеряло одну букву «с». На Руси ее почитали как владычицу вешних вод. Считалось, что в день ее памяти — 23 марта (10 марта по старому стилю) начинаются первые грозы. Василисе Указательнице молились, чтобы вода не подтопила дома, погреба и другие постройки.

Что можно делать 23 марта

На Василису разрешалось побаловать своих близких вкусной едой и выпечкой, но при этом не закатывать пиршество. День считался благоприятным для чистки жилища. Нужно было зажечь на целый день лампаду или красную свечу, окурить дом миррой и обрызгать углы святой водой. Знахари с 23 марта специальными заговорами начинали лечить куриную слепоту.

Что нельзя делать 23 марта

Считалось, что в это время девушкам нельзя надевать материнские шапки и платки, иначе могут начаться проблемы с женским здоровьем. На Василису не советовали менять постельное белье, чтобы в ближайшие ночи не снились кошмары.

Сыздавна верили, что 23 марта не стоит планировать операции, особенно связанные с зубами. Восстановление после хирургического вмешательства может затянуться.

Как уже говорилось, устраивать пышные застолья и переедать также не рекомендуется — по древним поверьям, это может навлечь неприятности. По этой же причине лучше воздержаться от походов в кино, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

Приметы на 23 марта

Синие облака, бегущие по небу — к теплу и дождю;

Холод и ветер в спину — не выжить зиму, то есть год будет голодным;

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 22 марта, в день 40 святых.

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