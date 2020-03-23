Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?

Знак зодиака наделяет нас особенностями характера, которые могут совпадать или быть диаметрально противоположными представителями других знаков. Астрологи считают, что совместимость с другими знаками подскажет много чего для отношений, пишет femmie.ru.

Овен

Женщина-Овен — энергичная натура, которая с воодушевлением относится ко всему, что ждет ее впереди. Как правило, она привлекает полную противоположность себе. Ее партнер не любит куда-то спешить, предпочитая более спокойный темп жизни. Крайне противоположный по характеру возлюбленный будет в восторге от вашей энергичности.

Телец

Ваша заботливая натура всегда интересует партнеров, нуждающихся в поддержке. Нередко вы оказываетесь в отношениях с теми, кто находится в кризисе или только оправился от тяжелого расставания. В отношениях такие люди очень преданны вам.

Близнецы

Коммуникабельные и общительные женщины-Близнецы обожают быть в центре внимания. Вы привлекаете партнеров, которые не уступают вам в своих стремлениях, но зачастую, в отличие от вас, терпят неудачи. Желая очаровать вас, они кажутся уверенными в себе, но на самом деле лишь создают ее видимость.

Рак

Трепетное отношение к любому человеку как к члену своей семьи привлекает чувствительных и эмоциональных партнеров. Часто они становятся вашими лучшими друзьями, а не возлюбленными. Доверительные отношения могут остаться на том же уровне, если обоим будет комфортно в обществе друг друга.

Лев

Гордые и смелые Львы привыкли держать любую ситуацию под контролем. Чаще всего наиболее привлекательными вас находят излишне навязчивые натуры, которые наслаждаются вашим вниманием и желанием постоянно преподносить вам сюрпризы.

Дева

Прекрасные, надежные слушатели, которым можно доверить любые секреты. Ваша ответственность и трепетность привлекает партнеров, переживших непростые отношения. Поэтому рядом с таким возлюбленным ваш привычный и размеренный образ жизни может немного измениться.

Весы

Вы постоянно находитесь в поиске баланса, предпочитая поддерживать гармонию во всех сферах своей жизни. При этом вы часто не уверены в будущем и не знаете, что делать дальше. В результате вы привлекаете тех партнеров, которые никогда в полной мере не относятся к вам серьезно. Сегодня они ведут себя как ваши возлюбленные, а уже завтра — совсем перестают вас замечать, не позволяя определить статус ваших отношений.

Скорпион

Самый независимый из всех знаков зодиака. Вы предпочитаете проводить время в одиночестве. При этом привлекаете вы к себе таких же независимых партнеров, которые не особо сильно нуждаются в компании, но всегда отдают ей должное. Отношения могут быть проблемными, поскольку каждый в паре стремится сохранить излишнюю отстраненность.

Стрелец

Вы — исследователь и путешественник, выбивающийся из общепринятых норм, обладающий огромным количеством друзей и умеющий поддержать любой разговор. Чаще всего наиболее привлекательными вас находят мужчины, которые стремятся привязать вас к себе, завладеть вашим безраздельным вниманием и посягнуть на свойственные вам свободу и независимость.

Козерог

Вы относитесь к жизни крайне серьезно и являетесь целеустремленным лидером, стремящимся постоянно реализовывать задуманное. Присущая вам самоотверженность часто привлекает тех партнеров, которым ее не достает. Такие мужчины, как правило, не отличаются должным уровнем серьезности и надежности, предпочитая жить в текущем моменте и не задумываться о планах на будущее.

Водолей

Альтруизм и бескорыстие ваше второе имя. Вы готовы помогать любому даже в ущерб своих собственных интересов. Именно поэтому вы часто привлекаете тех партнеров, которые готовы использовать вашу доброту в своих целях.

Рыбы

Мечтательные натуры, которые слишком много времени проводят в мире своих собственных фантазий. Поэтому вы чаще всего привлекаете уверенного в себе партнера, который стремится обратить все ваше внимание на себя.

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