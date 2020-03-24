Православная церковь чтит 24 марта память святого Софрония, патриарха Иерусалимского, жившего в VI–VII веках, а также святителя Евфимия, архиепископа Новгородского.

Евфимий родился в Новгороде в семье священника и с юных лет посвятил себя Богу. В 15 лет он принял монашеский постриг и прославился добродетельной жизнью, а в 1429 году его избрали в новгородские архиепископы. За время служения Евфимий много сил положил на строительство новых храмов и на восстановление сгоревших при разрушительных пожарах 1431 и 1442 годов. Он также сыграл важную роль в примирении Новгорода и Пскова с великим князем Московским Иваном III Васильевичем. Скончался архиепископ 24 марта 1458 года и почти сразу его стали почитать как местного святого. А официально канонизирован он был сто лет спустя.

В народе этот день издревле считался праздником птиц, потому что к этому времени из теплых краев возвращаются на родину уже почти все перелетные птицы. В этот период начинается движения сока в стволе березы, и кукушка впервые подает голос по утрам.

Что нужно делать 24 марта

Именно с кукушками связано много народных поверий. Чтобы весь год в карманах деньги водились, в народе учили: рано утром приготовить горсть мелочи и внимательно слушать. Как только запоет кукушка, нужно брякнуть денежками, да погромче. Кроме того, люди верили, что стоит загадать желание, услышав в этот день первое пение кукушки — оно обязательно сбудется. Незамужним женщинам советовали на Евфимия сходить в лес и немножко поплакать — это называли «кукушкины слезки» — чтобы не лить потом весь год слезы от одиночества.

Чего нельзя делать 24 марта

Хотя сейчас продолжается Великий пост, запрещающий употреблять в пищу и птичье мясо тоже, тем, кто не постится следует помнить, что нельзя в этот день выбрасывать куриные, утиные или индюшачьи потроха — сделав это, можно лишиться здоровья.

Народные приметы

Если холода с 24 марта идут на спад, лето будет теплым.

Если стаи ворон сидят на земле — к холодам, если в середине деревьев — к пасмурной погоде, а если уселись на макушки — к теплу.

Увидеть ласточку 24 марта считается плохой приметой — жди несчастий.

Сны, приснившиеся в ночь с 23 на 24 марта, сбудутся через 12 дней. А если что-то приснится днем — пустое, не стоит ждать исполнения.