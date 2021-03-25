Феофанов день: что можно и категорически нельзя делать 25 марта

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Алиса Старжевская
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В этот день следят за погодой и кормят птиц зерном.

Феофанов день: что можно и категорически нельзя делать 25 марта

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Тема:
Погода

25 марта в православном календаре — День преподобного Феофана Исповедника. Он был летописцем, монахом и богословом. В 50 лет он подвергся преследованию за почитание икон. Тогда же его постигла болезнь, за ней последовал арест. Обитель его сожгли, а сам он скончался в тюрьме.

Что нельзя делать 25 марта

В этот день, как и в любой другой во время Великого поста, нельзя есть скоромное, то есть продукты, в состав которых входит пища от теплокровных животных: мясо субпродукты животный жир молоко, молочные и кисломолочные продукты, сливочное масло яйца, а также содержащие их блюда и кондитерские изделия.

Также в Феофанов день запрещается сквернословить, ругаться с близкими и думать о дурном. Не советуют и долго спать — согласно традициям, лошадей и кур кормили на рассвете. Отсюда и примета — будешь спать до обеда, год будет неудачным.

Что можно делать 25 марта

В этот день считалось, что надо рано вставать и кормить птиц зерном. Тогда год будет урожайным. Также выходили на улицу и встречали весну. Чтобы приманить хорошую погоду, разбрасывали зерно по двору.

Народные приметы

  • Люди во все времена обращали внимание на то, как меняется погода. Если 25 марта начал таять лед на муравейнике с севера, то лето будет длинным и теплым. Если с юга — коротким и холодным.
  • Туман утром в этот день — хороший знак. Он говорит о том, что будет большой урожай, в особенности льна и конопли.
  • Чтобы урожай был хорошим проводили обряд. Нужно было покормить семенами льна птиц.
  • Если в этот день лед тонет, но еще не тает, то урожая не видать.
  • Если вороны садятся на земли или в снег — скоро жди потепления.

Ранее 5-tv.ru писал, какой праздник отмечался 24 марта.

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