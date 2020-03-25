Том Круз поставил условие возвращения Меган Маркл на экраны

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Алиса Старжевская
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Герцогиня может получить главную роль в картине со знаменитым актером.

Фото: www.globallookpress.com /ALPR/AdMedia

Меган Маркл получила предложение от Тома Круза сняться в главной роли и стать его экранной партнершей, пишет «7Дней». Однако, чтобы вернуться в мир кинематографа после «Мегзита» звезда Голливуда поставил ей условие.

По данным источников, герцогиня Сассекская будет должна примкнуть к саентологической церкви, адептом которой выступает Круз. Говорят, что он давно пытается заполучить в ряды единомышленников не просто знаменитость, а члена королевской семьи. Хоть Меган и перестанет официально исполнять обязанности члена дома Виндзоров, ее связи могут оказаться полезными для Круза и его дела. Как отнеслась жена принца Гарри к такому предложению, пока не известно.

О возвращении Меган Маркл к прежней профессии заговорили давно. Пока все попытки четы Сассексов вернуть Меган на экраны нельзя назвать особо удачными. Уже 31 марта супруги перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи, и поговаривают, что Букингемский дворец хочет ускорить этот процесс. Как писал ранее 5-tv.ru пока что актрисе удалось получить только приглашение озвучить одного из персонажей знаменитого мультфильма «Симпсоны».

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