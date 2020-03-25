ТОП-5 женских имен с большой удачей
Эти имена являются талисманами для своих носительниц.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Chris Robbins, /Andrey Arkusha, /Elena Sikorskaya
Имя человека — в каком-то роде его талисман. Любое имя имеет свое значение, происхождение и несет в себе определенную энергетику. Но среди всего многообразия женских имен есть те, чьи обладательницы изначально предрасположены к счастью и оберегаются от зла больше других высшими силами.
Анна
Довольно распространенное имя. Эксперты по биоэнергетике отмечают, что наиболее часто встречающиеся имена, как правило, лучше оберегают своих носителей. Анна — имя сильное, обладающее положительной энергетикой и стойкостью перед неудачами. Часто Аннам везет в любви.
Маргарита
Имя с очень мощной энергетикой. Маргариты не только сами надежно защищены от влияния негативных факторов, но и позитивно влияют на окружающих.
Александра
Александры обладают большой целеустремленностью и уверенностью в себе. Эти женщины сильны, во многом это связано с тем, что имя также имеет мужской аналог, который тоже несет в себе мощную энергетику. Александрам свойственна хорошая интуиция.
Вера
Один смысл этого имени говорит о том, что оно защищает свою носительницу. Вера — символ привлечения удачи, а потому судьбы женщин с этим именем складываются хорошо. Имя помогает Верам быть сильными, не сгибаться под тяжестью невзгод.
Виктория
Виктория означает «победа». Женщины с этим именем сильны и уверенны в себе, но иногда даже чересчур. Имя имеет пару в мужском варианте, что еще больше усиливает его мощную энергетику.
Ранее 5-tv.ru писал, обладательницы каких имен стареют раньше других.
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