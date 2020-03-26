У Льва Лещенко подтвержден коронавирус

Медики подтвердили наличие коронавируса у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Как стало известно 5-tv.ru, тест певца показал положительный результат.

При этом, опасная инфекция COVID-19 дала осложнение на легкие 78-летней звезды в виде двусторонней пневмонии.

Информация о здоровье Льва Лещенко уточняется. В окружении артиста заявляют, что у Льва Валериановича воспаление легких и он чувствует себя вполне неплохо.

Как сообщает ранее 5-tv.ru, Лещенко вместе с супругой прибыли накануне в медцентр в Коммунарке, почувствовав себя плохо после возвращения из США.

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