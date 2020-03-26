У Льва Лещенко подтвержден коронавирус
Опасная инфекция COVID-19 дала осложнение на легкие народного артиста РСФСР в виде двусторонней пневмонии.
Фото: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov
Медики подтвердили наличие коронавируса у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Как стало известно 5-tv.ru, тест певца показал положительный результат.
При этом, опасная инфекция COVID-19 дала осложнение на легкие 78-летней звезды в виде двусторонней пневмонии.
Информация о здоровье Льва Лещенко уточняется. В окружении артиста заявляют, что у Льва Валериановича воспаление легких и он чувствует себя вполне неплохо.
Как сообщает ранее 5-tv.ru, Лещенко вместе с супругой прибыли накануне в медцентр в Коммунарке, почувствовав себя плохо после возвращения из США.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 26 мар
- Путин призвал бизнес дать обратную связь событиям в российской экономике
- 26 мар
- В кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России
- 26 мар
- «COVID-19 — это не шутки»: коты «взорвали» сеть дерзким сражением через окно
- 26 мар
- Песков заявил, что Путин при необходимости продолжит поездки по стране
- 26 мар
- Объявленная Путиным выходная неделя — не повод для путешествий и тусовок
- 26 мар
- Свекор Водяновой во время пандемии заработал свыше 11 миллиардов долларов за сутки
- 26 мар
- «Берегите родителей!» — Собчак сообщила о результатах теста матери на COVID-19
- 26 мар
- За сутки в России заразились коронавирусом 182 человека
- 26 мар
- В штаб-квартире ООН в Дании выявили четыре случая заражения коронавирусом
- 26 мар
- «Меньше верьте интернету» — Нарусова прокомментировала анализы на коронавирус
Читайте также
57%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?