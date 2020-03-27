Что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта в Федоров день
5-tv.ru публикует народные приметы и поверья, которые помогут провести день с пользой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Koshmal Victor
27 марта в православном мире отмечают Федоров день, также его называют Федор-скотник. В этот день верующие молятся чудотворной иконе — Федоровской Божьей Матери. С ней связано множество историй о том, как молящиеся становились свидетелями чуда — больных людей икона исцеляла. Также в этот день традиционно было принято уделять внимание домашним животным. За ними ухаживали, кормили, убирали в хлеву и коровнике.
Что нельзя делать 27 марта
В этот день считается дурным подолгу смотреться в зеркало. Оно может забрать у человека его жизненные силы. Особенно стоит остерегаться зеркал людям пожилым.
Не нужно брать в руки оружие и даже некоторые инструменты, например, топор. Это считается предвестником тяжкой ссоры.
Не стоит 27 марта начинать серьезные разговоры, особенно с начальством. Добром это не кончится.
Что можно делать 27 марта
Этот день лучше всего подойдет, чтобы застелить новое постельное белье и повесить свежее полотенце. Тогда год пройдет без болезней.
Самое время пополнить запасы в холодильнике. Тогда в семье не будет недостатка в деньгах, и все будут сыты.
Хорошо в этот день сходить в церковь и помолиться Богоматери за здравие близких.
Народные приметы
Гром в этот день означал теплое и урожайное лето. Туман и быстро тающий снег — холодное и скудное на дары лето.
Быстро плывущие по небу облака всегда в этот день предвещали улучшение погоды.
Если 27 марта было морозным, то холод будет держаться еще с неделю.
В этот день снятся вещие сны, даже днем.
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