Федоров день: что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта

|
Алиса Старжевская
3 273

5-tv.ru публикует народные приметы и поверья, которые помогут провести день с пользой.

Федоров день: что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта

Фото: www.globallookpress.com © Koshmal Victor

27 марта в православном мире отмечают Федоров день, также его называют Федор-скотник. В этот день верующие молятся чудотворной иконе — Федоровской Божьей Матери. С ней связано множество историй о том, как молящиеся становились свидетелями чуда — больных людей икона исцеляла. Также в этот день традиционно было принято уделять внимание домашним животным. За ними ухаживали, кормили, убирали в хлеву и коровнике.

Что нельзя делать 27 марта

В этот день наши предки старались не смотреться подолгу в зеркало. Оно может забрать у человека его жизненные силы. Особенно стоит остерегаться зеркал пожилым людям.

Не нужно брать в руки оружие и даже некоторые инструменты, например, топор. Это считается предвестником тяжкой ссоры.

Не стоит 27 марта начинать серьезные разговоры, особенно с начальством. Добром это не кончится.

Что можно делать 27 марта

Этот день лучше всего подойдет, чтобы застелить новое постельное белье и постирать полотенца. Тогда год пройдет без болезней.

Самое время пополнить запасы в холодильнике. Считается, что это позволит семье избежать недостатка в деньгах, и все будут сыты.

Хорошо в этот день сходить в церковь и помолиться Богоматери за здравие близких.

Народные приметы

  • Гром в этот день означал теплое и урожайное лето, а туман и быстро тающий снег — холодное и скудное на дары;
  • Быстро плывущие по небу облака всегда в этот день предвещали улучшение погоды;
  • Если 27 марта было морозным, то холод будет держаться еще около недели;
  • В этот день вещие сны снятся даже днем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой праздник отмечается 26 марта.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.76
-0.41 89.26
-0.72
Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зоди...

Последние новости

0:06
Федоров день: что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта
0:01
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
23:53
Организаторы «Евровидения» отказали Белоруссии в участии в конкурсе
23:29
«Огненный характер»: астролог рассказала о судьбе второго сына Шепелева
23:14
Путин предложил принять всемирные правила поведения в киберпространстве
22:56
Голливудская звезда Эмма Стоун впервые стала мамой

Сейчас читают

Рунический гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля для всех знаков зодиака
В России с 1 апреля повысят социальные пенсии
Риски обманов: Володина дала прогноз для всех знаков зодиака на апрель 2021 года
Что спасло единственного пилота во время ЧП с Ту-22М3 под Калугой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака