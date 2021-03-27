Федоров день: что можно и ни в коем случае нельзя делать 27 марта

27 марта в православном мире отмечают Федоров день, также его называют Федор-скотник. В этот день верующие молятся чудотворной иконе — Федоровской Божьей Матери. С ней связано множество историй о том, как молящиеся становились свидетелями чуда — больных людей икона исцеляла. Также в этот день традиционно было принято уделять внимание домашним животным. За ними ухаживали, кормили, убирали в хлеву и коровнике.

Что нельзя делать 27 марта

В этот день наши предки старались не смотреться подолгу в зеркало. Оно может забрать у человека его жизненные силы. Особенно стоит остерегаться зеркал пожилым людям.

Не нужно брать в руки оружие и даже некоторые инструменты, например, топор. Это считается предвестником тяжкой ссоры.

Не стоит 27 марта начинать серьезные разговоры, особенно с начальством. Добром это не кончится.

Что можно делать 27 марта

Этот день лучше всего подойдет, чтобы застелить новое постельное белье и постирать полотенца. Тогда год пройдет без болезней.

Самое время пополнить запасы в холодильнике. Считается, что это позволит семье избежать недостатка в деньгах, и все будут сыты.

Хорошо в этот день сходить в церковь и помолиться Богоматери за здравие близких.

Народные приметы

Гром в этот день означал теплое и урожайное лето, а туман и быстро тающий снег — холодное и скудное на дары;

Быстро плывущие по небу облака всегда в этот день предвещали улучшение погоды;

Если 27 марта было морозным, то холод будет держаться еще около недели;

В этот день вещие сны снятся даже днем.

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