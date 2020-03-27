Председатель оргкомитета общероссийского гражданско-патриотического общественного движения «Бессмертный полк», депутат Государственной думы РФ Николай Земцов в интервью 5-tv.ru прокомментировал возможное проведение традиционной акции-шествия в цифровом формате из-за пандемии коронавируса.

По его словам, всеобщее увлечение цифровизацией оставляет сильное влияние на неокрепшие умы. Инициатива руководителя штаба регионального отделения движения «Бессмертный полк» в Петербурге Андрея Краснобаева — его личное мнение. В настоящее время люди предлагают массу экстравагантных инициатив.

«Это ничем не заменить, это восторг, человеческое шествие торжественное, никаким цифровым форматом не заменишь. Это невозможно, как невозможно покорить ветер. Нам остается всячески способствовать тому, чтобы все меры, принятые государством, были эффективны, но при этом не терять силы духа», — сказал Николай Земцов.

Основатель «Бессмертного полка» призвал всех участников шествия хранить дух акции. Николай Земцов подчеркнул, что никакая цифровизация не сможет заменить собой созданную традицию. Он выразил надежду, что празднование Дня Победы пройдет по традиционному сценарию.

«Мы сейчас выражаем осторожную надежду, что сумеем к маю переломить эту тенденцию, и празднование 9 мая пройдет по сценарию. Но, если вдруг, наши планы… им не суждено сбыться, традиция не будет уничтожена и в цифру она точно не перейдет», — отметил Николай Земцов.

Депутат отметил, что если власти в рамках обеспечения противодействия распространения коронавируса пойдут на крайние меры, то шествие будет проведено более торжественно в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медики следят за состоянием здоровья участников Парада Победы на Красной площади.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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