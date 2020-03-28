Что можно и нельзя делать 28 марта в Никандров день

В этот день сыздавна строго запрещалось гулять по лесу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Православные чтут память нескольких святых, среди которых мученик Никандр. Он был врачом и помогал людям во время гонений на христиан в период правления императора Диоклетиана. Посещал заключенных, бесплатно лечил, приносил пищу и погребал умерших со всеми почестями. Однажды он увидел тела мучеников, брошенные на съедение зверям, и предал их земле. Об этом донесли правителю. Никадра схватили и подвергли пыткам. Но как бы ни старались мучители, святой не отрекся от веры и погиб за Христа в 302 году.

Традиции на 28 марта

На Руси этот день (15 марта по старому стилю) называли Никандровым. Второе название — «лесное ухоженье». Считалось, что в этот день о лесе и его обитателях надо отзываться особенно почтительно и благодарить лесные божества за их дары. Лес в давние времена был кормильцем крестьян — там они охотились, собирали грибы, ягоды, целебные травы и полезные коренья.

В это же время начинались «волчьи свадьбы», о чем из чащи возвещал громкий вой. По старым поверьям, если ночью услышать его и перевернуть подушку, страх исчезнет.

Что нельзя делать 28 марта

Главный запрет в этот день также был связан с лесом — туда запрещалось отправляться на прогулку, чтобы не встретиться с недовольным Лешим. Считалось, что в этом случае можно заблудиться и оказаться в лапах хищника, либо угодить в капкан и пораниться.

В Никандров день не советовали мыть голову — говорили, что это к разлуке с близким человеком. А если выйти из дома без приколотой к одежде булавки — могут сглазить. Не рекомендуется перебирать вещи в шкафу — есть риск навлечь на себя большие расходы. По этой же причине нежелательны спонтанные покупки.

Кроме того, предки отговаривали 28 марта выкидывать собранные с расчески волосы в мусорное ведро, чтобы не накликать облысение. Также не стоит кричать на собак, иначе можно потерять верного друга.

Приметы на 28 марта

Яркий закат сегодня — к дождливой неделе;

Если громко чирикают воробьи, день будет солнечным и теплым;

Новолуние 28 марта предвещает ранний урожай.

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно делать в родительские субботы, третья из которых приходится на 28 марта.

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