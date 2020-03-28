Вирусолог предостерег москвичей от поездок на дачу для самоизоляции
По словам Георгия Викулова, жители столицы России неправильно восприняли обращение Владимира Путина.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радио «Говорит Москва» предостерег москвичей от поездок на дачу для самоизоляции из-за коронавируса.
По словам специалиста, жители столицы неправильно трактуют обращение Владимира Путина. Вирусолог считает, что люди рискуют столкнуться с рядом проблем за городом и при возвращении домой.
«Во-первых, люди будут далеки от оказания медицинской помощи, которая оказывается в Москве. Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона. Мы пока не знаем, как поменяется ситуация. Это два важных фактора. Не стоит забывать и об инкубационном периоде. Лечебные мероприятия эффективны именно в первые часы от момента появления симптомов», — подчеркнул Георгий Викулов.
Вирусолог добавил, что скорость распространения коронавируса напрямую зависит от соблюдения карантинных мер. Георгий Викулов рассчитывает, что масштаб заболевания новым внеклеточным в России станет понятен в течение ближайших двух недель.
«Карантинные мероприятия подразумевают 40 дней, семь дней нерабочая неделя для большинства людей — это промежуточный этап, чтобы понять, проводить серьезные мероприятия или нет. Ближайшие две недели переломные, смотря, как мы их закроем. Сможем ли мы контролировать распространение инфекции? Это зависит от людей. Как власти могут эффективно работать, если их не слышат люди?» — рассуждает Георгий Викулов.
Стоит отметить, что столичные власти ввели в Москве карантин для граждан старше 65 лет. Режима самоизоляции с 26 марта по 4 апреля также должны придерживаться лица с хроническими заболеваниями.
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