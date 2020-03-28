«Я не пирую, а завтракаю»: Рудковская ответила на критику из-за фото с едой

Пользователь сети обвинила знаменитость в том, что она устраивает «пир во время чумы».

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская отреагировала на упрек подписчиков в Instagram из-за снимка с едой. Ранее она разместила фотографию своего завтрака. На снимке запечатлены запеканка со свежей малиной, клубника, виноград и различные фрукты. Продюсер на протяжении нескольких месяцев делится с подписчиками подобными изображениями с хештегом #рубрикамоизавтраки.

Однако некоторые фанаты негативно отреагировали на свежую публикацию знаменитости. Один из пользователей социальной сети поинтересовался в комментариях.

«Это пир во время чумы?» — спросила фанатка.

Вскоре комментарий набрал множество лайков и поднялся в топ, пишет ФАН.

«Вы слышали звон, да не знаете где он! Почитайте что означает выражение „пир по время чумы“! Это — завтрак мой дружочек, если у Вас чума, у меня точно ее нет! Я не пирую, а завтракаю. И не планирую есть со сковородки», — заявила Яна.

Instagram @rudkovskayaofficial

Преданные поклонники быстро встали на защиту продюсера и ответили на негативный комментарий.

«Круто чужими „умными фразами“ пытаться выделиться?»;

«Яна достаточно посвятила времени коронавирусным постам. Так что имеет право сесть и вкусно покушать»;

«А что тут для пира? Только посуда. Так почему бы не кушать красиво? Мне кажется, это нормально», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рудковская рассказала о биологической матери старшего сына.

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