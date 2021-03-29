Саввин день: что можно и нельзя делать 29 марта

|
Ниса Мурзанаева
12 975

Выполнение некоторых рекомендаций в этот праздник убережет от нищеты и прочих тягот жизни.

Саввин день: что можно и нельзя делать 29 марта

Фото: www.globallookpress.com © Petr Chernov

В этот праздник православные христиане чтут память святого Савина Ермопольского. Он был правителем одного из городов в Египте. Во время «охоты» на верующих ему и его сподвижникам пришлось укрываться в отдаленном селении.

Однако Савина предали и раскрыли властям его местоположение. Это за две золотых монеты сделал один нищий, который раньше не раз получал милостыню от святого. Мученика изловили и подвергли пыткам, но он не отказался от веры в Иисуса Христа. Тогда его утопили в Ниле.

Что можно делать 29 марта

В старину этот день называли «тележным» — наши предки осматривали свои телеги, так сказать, проводили полный «техосмотр» транспортного средства. Сейчас 29 марта рекомендуют уделять время своим автомобилям, пишет «Утро.ру».

Известно также, что любая покупка в этот праздник станет удачной. Так что, можно смело оформлять онлайн-доставку. В торговый центр во время пандемии коронавируса все же лучше не ходить.

Что нельзя делать 29 марта

В этот день запрещено давать в долг деньги — это может привести к нищете. Также не рекомендуется есть после того, как солнце зайдет за горизонт — это также может негативно повлиять на материальный достаток.

Разжигание в доме каминов и печек приведет к какому-то трагическому несчастному случаю.

Тот, кто станет таскать тяжести в этот день, будет обречен на жизнь полную тягот.

Не стоит выбрасывать мусор, так как вместе с ним из дома можно выкинуть счастье.

Приметы на 29 марта

Если день солнечный и теплый, то вся весна будет такой же;

Быстро пролетающие облака — надолго установится хорошая погода;

Если выдалось туманное утро, то лето будет дождливым;

Коли выпадает много осадков, то урожай выдастся плохим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что можно и нельзя делать 28 марта в Никандров день.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.76
-0.41 89.26
-0.72
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Последние новости

8:57
«Осовремененный „Жестокий романс“»: дочь Гузеевой признали точной копией матери
8:42
Власти Петербурга помогут школьникам найти свое призвание
8:40
Лучшие друзья президентов: Как выглядят собаки лидеров государств?
8:30
Почему расстались «дельфин» и «русалка»? Королева откровенно о браке с Николаевым
8:27
Филипп Киркоров не сдержал агрессии в разговоре об Алле Пугачевой
8:20
Чужой ребенок и измены: Была ли взаимной любовь в семье Рыбникова и Ларионовой?

Сейчас читают

Саввин день: что можно и нельзя делать 29 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 марта, для всех знаков зодиака
«Ты, бабуся!» — Пугачева случайно раскрыла на видео, как ее зовет дочь Лиза
В России с 1 апреля повысят социальные пенсии

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака