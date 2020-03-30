🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 30 марта, растущая Луна благоволит тому, чтобы заложить надежный фундамент будущих побед в любой сфере жизни. Активность, энтузиазм и трудолюбие станут отличными спутниками тех, кто хочет изменить свою жизнь, даже находясь на самоизоляции.

♈ Овен

Овен, у вас были свои взлеты и падения. Вам необходимо прийти к гармонии, особенно это касается начала недели. Не паникуйте, старайтесь держать себя в руках. А лучше отвлекитесь на дела, которые давно планировали сделать, но никак «не доходили руки».

Космический совет: путь к счастью — это внутренняя работа.

♉ Телец

Тельцы, время дома — это не повод грустить, займитесь пением, рисованием и какой-нибудь творческой деятельностью. Еще отличный вариант заняться саморазвитием, например, подумайте об изучении иностранного языка. И очень важное — лишний раз не накручивайте себя.

Космический совет: не накручивайте себя.

♊ Близнецы

Близнецы, многозадачность — это еще не все, чем нужно. Многие вещи отвлекают вас от главного, постарайтесь сосредоточиться на важном. Именно для этого вам нужен баланс. Отличной идеей будет заняться медитацией.

Космический совет: сконцентрируйтесь на чем-то одном.

♋ Рак

Рак, не важно, где вы находитесь — на самоизоляции или на работе. Постарайтесь сделать так, чтобы ваши мысли были в порядке. Сделав это, вы ощутите, что все сомнения уйдут, вы почувствуете прилив бодрости и новых идей.

Космический совет: приведите мысли в порядок.

♌ Лев

Львы, вам кажется, что все кругом обременяют вас нереальными требованиями, а вы хотите лишь одного — чтобы оставили вас в покое. Во-первых, выдохните и успокойтесь. Не стоит так бурно реагировать. Вам кажется, что вас пытаются вывести из себя, однако это не так.

Космический совет: угомоните своего агрессора.

♍ Дева

Дева, сосредоточьтесь на улучшении своей жизни и будьте преданы своим целям. Не забивайте голову мелочами. Умейте приспосабливаться, при этом оставаясь самим собой. Некоторым из вас придут откровения, будьте готовы принять истину.

Космический совет: будьте преданы своим целям.

♎ Весы

Весы, мы так привязаны к ярлыкам, что порой из-за каких-то глупостей ограничиваем себя от удовольствий, а иногда и от чего-то еще более значимого, того, что могло бы сделать нас счастливее. Проанализируйте те вещи, в которых вы себе сознательно отказываете.

Космический совет: дышите полной грудью.

♏ Скорпион

Вы хотите создать пространство для радости, любви и творчества или держать в сердце обиду на несправедливость этого мира? Правда в том, что заставить всех вокруг полюбить вас — невозможно! Зато можно исключить негатив из своей души, и радоваться каждому прожитому дню без оглядки на тех, кто вас не ценит.

Космический совет: цените каждый миг жизни.

♐ Стрелец

Стрелец, все, что вы привносите в этот мир, вернется вам вдвойне. Задумайтесь об этом, и о том, как не испортить себе карму. Злость и ненависть мешают увидеть все буйство красок. Отличной идеей будет завести новых виртуальных собеседников, с которыми потом можно будет пообщаться в реале.

Космический совет: не портите себе карму.

♑ Козерог

Козерог, найдите радость в простых вещах — улыбке ребенка, солнцу за окном, интересной книге или собеседнику. Хватит жить в миноре, вы многое можете и многое уже упустили. Пора собраться с мыслями и начать действовать.

Космический совет: время действовать.

♒ Водолей

Водолей, мы сами ответственны за нашу реальность. Постарайтесь избавиться от чувства подавленности, вы просто пытаетесь найти отговорки, чтобы не двигаться дальше. Вспомните, что заставляет вас чувствовать себя счастливым и свободным. Устройте себе небольшой праздник.

Космический совет: хватит искать отговорки.

♊ Рыбы

Рыбы, самое лучшее время — проведенное в кругу семьи. Вы слишком много переживаете и пытаетесь, чтобы все шло именно так, как вы задумали. Но, к сожалению, жизнь вносит коррективы. Примиритесь с ними, и все наладиться.

Космический совет: проведите время с семьей.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля.