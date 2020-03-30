На Руси считалось, что в этот день нельзя давать взаймы членам семьи с грудным ребенком.

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Фото, видео: slavdelo.dn.ua; vesti.ua; www.globallookpress.com / Gerhard Zwerger-Schoner, imagebroker/thomas kroeger, Tom Weller

Выпадающий на 30 марта день в народном календаре именуется Алексей Теплый. Христианский святой родился в конце IV века в знатной римской семье, а по достижении 17 лет стал аскетом. Остаток жизни он провел в молитве и смирении, а молва о нем распространилась по миру еще при его жизни.

Традиции на 30 марта

В этот день на Руси было принято почитать березу. Это дерево считалось символом чистоты и гармонии. На Алексея Теплого собирали березовый сок и делали взвар с медом и пряностями. А из собранных березовых почек готовили заживляющие бальзамы и лекарства против ревматизма.

Хозяйки собирали талую воду и в дальнейшем стирали в ней — считалось, что это придаст одежде долговечности. Мужчины ходили на охоту и рабылку. По старому поверью, если сплести 30 марта сеть и отправиться с ней на ловлю, весь год недостатка в рыбе не будет.

Предки верили, что если девушка на Алексея Теплого встретит аиста, ей нужно упасть или присесть. Тогда вскоре перед ней встанет суженый. Еще один способ приблизить свое замужество — подарить в этот день нищему рубашку, которую вышивали заранее. После такого дара поговаривали, что сватов осталось недолго ждать.

Что нельзя делать 30 марта

На Алексея запрещалось садиться в сани. В народе говорили: «Прокатят сани мимо желаний». Это было связано с тем, что снег таял быстро, и санный путь становился непригоден для езды.

Если в доме есть грудной ребенок, сегодня лучше не давать взаймы. Сыздавна верили, что с этим можно отдать счастливую судьбу наследника.

Если 30 марта выпадает на понедельник, в этот день нельзя собираться в дорогу — это к неудаче.

Приметы

Если в этот день тепло, значит, и вся весна такой будет;

Скворцов нет — жди ненастной погоды;

Гуси летят высоко — к снегопаду.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать 29 марта в Саввин день.

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