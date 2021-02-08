Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Для изготовления этого средства индивидуальной защиты понадобятся лишь бинт и банковские резинки.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Wang Quanchao; Facebook / Амир Касенов
Врачи наглядно показали, как за пару минут сделать медицинскую маску в домашних условиях. Для создания этого средства индивидуальной защиты понадобится лишь бинт и пара резинок для денежных купюр.
Однако желательно, чтобы в этом нехитром деле помогал кто-нибудь из домочадцев.
На видео двое медиков напротив друг друга держат резинки, а другой сотрудник медучреждения обматывает их края бинтом.
В комментариях к ролику пользователи назвали этот метод «одним из лучших лайфхаков по изготовлению медмасок».
«Просто и эстетично», — похвалил врачей за идею один из них.
«Гениально», — отметил другой.
30 марта правительство РФ включило медицинские маски и антисептики в список товаров первой необходимости, которые должны быть доступны населению.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские регионы один за другим переходят на полную самоизоляцию.
- 8 февр
- Почему Европа оттягивает регистрацию «Спутника V», доказавшего свою эффективность?
- 8 февр
- «Чудовищный день»: у телеведущего Андрея Разыграева умерла мама
- 8 февр
- «Восемь дней ада»: Пригожин заявил, что чуть не умер из-за коронавируса
- 7 февр
- Ученые обнаружили «важные улики» при расследовании по COVID-19 в Ухане
- 7 февр
- В посольстве РФ ответили на слова премьера Литвы о вакцине «Спутник V»
- 7 февр
- Инфекционист назвал причины повторного инфицирования COVID-19
- 7 февр
- РФПИ анонсировал регистрацию вакцины «Спутник V» в 25 странах
- 7 февр
- В России выявили минимум новых случаев COVID-19 с 22 октября
- 7 февр
- Канцлер Австрии заявил о готовности привиться от коронавируса «Спутником V»
- 7 февр
- Коронавирус отступает: Стоит ли ждать скорого снятия ограничений?
Читайте также
85%
-0.62 89.89
-1.03
Нашли ошибку?