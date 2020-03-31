🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Сегодня, 31 марта, Некоторым знакам зодиака стоит определиться со своими жизненными приоритетами, а кому-то изгнать демонов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 31 марта, в период растущей Луны многим знакам зодиака стоит заняться развитием новых проектов, также это отличное время для того, чтобы разобраться со старыми проблемами и с успехом их решить. Важно не начинать дела заблаговременно — сил и энергии еще мало для успешного завершения проектов и идей.

♈ Овен

Овен, сильная близость может сыграть как хорошую, так и плохую роль. Здесь все зависит только от вас. Это не значит, что нужно смотреть на всех с недоверием. Постарайтесь быть более терпимым к людям. Все добро вернется бумерангом.

Космический совет: безусловная любовь — это прекрасно.

♉ Телец

Телец, вы постоянно находитесь в состоянии стресса, и список дел, похоже, с каждой минутой растет! Послушайте, вы ведете себя как ребенок, ведь то, что происходит — это дело ваших рук. Постарайтесь расслабиться, и даже в некоторых моментах схалявить. Удачи!

Космический совет: добавьте пофигизма в вашу жизнь.

♊ Близнецы

Все могло бы быть намного хуже, но вы в безопасности, имеете источник средств к существованию, и вас окружают как минимум несколько человек, которых вы любите. Хватит искать негатив, впустите радость в душу.

Космический совет: будьте благодарны Вселенной.

♋ Рак

Рак, используйте этот период по максимуму. Если вы сидите дома, то посмотрите какие-то онлайн-тренинги или другие полезные штуки. В конце концов займите себя чтением книги, которую все время откладывали. Если вы работаете, попробуйте по-другому взглянуть на область, в которой трудитесь. Возможно, вам откроются новые истины.

Космический совет: берите от жизни все.

♌ Лев

Лев, вы всегда были уверены в себе на 100%. Что же произошло? Понять свои истинные желания — это отлично, но при этом не нужно падать духом. Вам может показаться, что кто-то стягивает веревку вокруг вашей шеи, но это не так. Все, что вам нужно сейчас — это максимальное расслабление.

Космический совет: отпустите ситуацию.

♍ Дева

Дева, ваш настрой совершенно верный. Вы не поддаетесь панике, по возможности помогаете другим и сами следите за своим здоровьем. Обернитесь по сторонам, возможно ваша помощь понадобится еще кому-то, но также не забывайте беречь силы.

Космический совет: ваша тактика верна.

♎ Весы

Весы, иногда мы настолько увлекаемся осуществлением наших мечтаний, что не замечаем, когда это происходит. Все, что есть в нашей жизни — не случайно. Вы создали райский сад, в котором есть и любовь, и взаимопонимание, однако перчинка порой не бывает лишней в этой идиллии.

Космический совет: идеальное не значит лучшее.

♏ Скорпион

Скорпион, примите новое, не нужно так усиленно противиться этому. Поверьте, все, что ни делается — к лучшему. Вы слишком замкнулись в себе и забыли о том, как важно делиться. Не упустите возможность быть счастливым.

Космический совет: выходите из ракушки.

♐ Стрелец

Этот период размышлений заставляет вас развернуться и встретиться со своими внутренними демонами. Практика прощения — единственный способ освободиться. Вместо того, чтобы думать о жизни как о науке, представьте ее в виде игровой площадки, как о месте, где вам предлагается развлекаться, путешествовать, падать и совершать множество ошибок.

Космический совет: прощение — единственный способ освободиться.

♑ Козерог

Козероги, откуда возникает это чувство неуверенности? Зачем вы блокируете внутренний голос? Чтобы слушать других? Найдите время, чтобы понять, чего же вы хотите на самом деле. Обратитесь за помощью к близким, в которых вы уверены.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♒ Водолей

Водолей, сбросьте с себя оковы, которые мешают вам передвигаться. Вам необходимо создать пространство для написания своей неповторимой истории, где вы и только вы окажетесь в лице главного героя. Удачи вам!

Космический совет: напишите свою историю.

♊ Рыбы

Рыбы, поговорите со своими демонами. Они давно ждут от вас сообщений. Ведь, выяснив все с глазу на глаз, проще очиститься и освободиться от всего дурного. Не держите обиды и зла в душе, все, что ни происходит, делает вас сильнее.

Космический совет: разберитесь с демонами.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля.

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