Как худеют Степаненко, Бабкина и Лолита? Секреты звезд

Звезды шоу-бизнеса стремительно сбрасывают вес. Что за необычный способ питания придумала Елена Степаненко? В чем секрет стройности Надежды Бабкиной? И какие диеты пробовала Лолита? Только в программе «Светская хроника»!

Недавно юморист Сергей Дроботенко выложил у себя на странице фото. В стройной молодой женщине рядом с ним с трудом можно было узнать Елену Степаненко.

«А я, признаться, засомневалась: Елена Григорьевна ли?»

«Я не узнала сразу. Так держать. Что ни делается, все к лучшему», — прокомментировали поклонники фото Дроботенко.

Еще бы! Ведь после скандального развода с Евгением Петросяном артистка похудела на 42 килограмма. Степаненко рассказала: ест маленькими порциями пять-шесть раз в день. А если хочется побаловать себя «запрещенкой», Елена Григорьевна использует весьма необычный способ.

«Я съела два пирожка вот так: откусывала, жевала, жевала, жевала до тех пор, пока никакой вкусности во рту не оставалось, и выплевывала», — призналась Степаненко.

Звезда утверждает: это ее собственное ноу-хау. Но, кажется, такое уже было. В одном популярном сериале.

66-летняя юмористка уверяет: таким образом ее организм насыщается, и она получает удовольствие без ущерба для фигуры. Как будто съела вкусненькое, но при этом ни капли не поправилась. Но так ли это на самом деле?

Юлия Нагайцева, главный врач медицинской клиники: «Данный способ, он отнюдь не безобидный. Если пища все-таки не поступила в желудок, естественно, происходит травматизация желудка. То есть это постепенно приведет к язве желудка, к язве двенадцатиперстной кишки».

Степаненко предупреждает: метод подходит только людям с железной силой воли. Ведь удержаться и не объесться — под силу не каждому.

Видимо, развод с Петросяном и раздел имущества так закалили артистку, что не доесть пирожное для нее теперь — раз плюнуть.

Перемены в личной жизни явно пошли на пользу и певице Лолите. После расставания с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым женщина стала буквально таять на глазах.

Анита Цой, певица: «Она выглядит великолепно. Она такая секси».

Звезда уверяет: секретных диет не изобретала. Худела традиционно, под наблюдением врача.

«Ничего, ребят! Ни в чем не отказываю, скажу вам честно. Эндокринолог — сдаешь анализы и избавляешься от ненужного в доме», — призналась Лолита в интервью программе «Светская Хроника».

Ольга Юрова, врач диетолог-эндокринолог: «Диета, направленная на выявление продуктов, которые не показаны данному пациенту, и требуют исключения на определенный временной интервал».

В СМИ писали: в борьбе с лишними килограммами Лолита перепробовала всякое. Например, сидела на лимонной и кефирной диетах. Согласно первой, следует выпивать в день сок сначала одного лимона, затем — двух и трех. Концентрат разбавлять водой, а потом пить утром натощак и в течение дня.

«Такими продуктами, как лимон, можно вызвать просто обострение либо гастрита, либо вызвать появление язвенной болезни желудка или же двенадцатиперстной кишки. Тем более натощак этого делать, как правило, ни в коем случае нельзя», — рассказала Ольга Юрова.

Во время кефирной диеты предлагается устраивать разгрузочные дни, во время которых вся еда заменяется кисломолочным напитком. Неважно, что в итоге помогло Лолите избавиться от 20 лишних килограммов, ведь результат впечатляет.

Надежда Бабкина в последнее время свежа как никогда. Недавно певице исполнилось 70, но на свой возраст она не выглядит. Но, главное, Надежда Георгиевна, наконец, одержала победу над лишним весом. Потерей 22 килограммов она, по собственному признанию, обязана интервальному голоданию.

Бопхоева Хадишат, диетолог-эндокринолог: «Смысл его в том, чтобы исключить перекусы и сделать период голодания дольше, например 16 часов голодания и восьмичасовое пищевое окно».

Такой способ питания сейчас очень популярен среди звезд шоу-бизнеса во всем мире.

«Калорийность высчитывается индивидуально. Доктор рассчитывает какое количество калорий нужно данному пациент, но все-таки не снижает их ниже критического», — рассказала диетолог-эндокринолог Анастасия Плещева.

Звезды худеют под присмотром врачей и диетологов. Не повторяйте это без контроля специалиста. Подобная диета может навредить здоровью.