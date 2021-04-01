Смешно и страшно: Розыгрыши, которые можно повторить дома

1 апреля — день, когда от невинных шуток и розыгрышей невозможно спрятаться. Но что делать, если фразу «у тебя спина белая» уже невозможно терпеть? Эти пранки посмотрели миллионы человек. Некоторые из них можно повторить дома! А если вы не собираетесь никого разыгрывать, то посмотрите их и подготовьтесь — ведь каждый может попасться 1 апреля.

Гигантский паук

YouTube / SA Wardega

Пранк с гигантским пауком набрал 180 миллионов просмотров. Хозяин нарядил собаку в костюм мохнатого паука и напугал несколько жителей своего района. Вы можете повторить этот трюк дома. Возьмите ткань с длинным ворсом и сшейте костюм. Сделайте длинные лапы из ткани и закрепите их на спине любимца. Готово! Можно отпускать собаку пугать тех, кто живет с вами в одной квартире. Только, пожалуйста, помните, если вы сейчас на самоизоляции, бежать от «восторгов» родственников вам некуда.

Mortal Kombat в лифте

YouTube / fouseyTUBE

Этот пранк набрал 127 миллионов просмотров. Человек в костюме бойца из игры Mortal Kombat под музыку нападает на посетителей лифта. Чтобы повторить пранк со знакомыми, необходимо купить костюм бойца или сделать самому. С помощью колонки включите угрожающие слова комментатора. Но действуйте осторожно, не повредите ничего участнику розыгрыша!

Пранк на лекции

YouTube / Matthew Weathers

Автор этого розыгрыша — профессор университета. В попытке развлечь скучающих студентов он «испортил» белую доску несмываемым маркером и попросил помощи у друга из интернета. В ходе устранения проблемы профессор достал лазерный меч. Ролик набрал 65 миллионов просмотров и множество положительных комментариев. Чтобы повторить шутку профессора, вам потребуется немного времени, программы записи экрана и монтажа. Возьмите этот розыгрыш на заметку, если вы сейчас преподаете дистанционно.

Нападение льва

YouTube / Hollyward

А этот пранк посмотрело более 58 миллионов человек. Особенно он понравится собачникам. Для того, чтобы выполнить розыгрыш, вам нужно лишь нарядить пса в костюм льва. Гриву можно купить в интернет-магазинах или сшить самому. К костюму добавьте кисточку для хвоста и выпустите собаку погулять. По квартире, естественно, если вы сейчас самоизолировались. Даже если пес никого не напугает, положительные эмоции вам обеспечены.

Слендер на улицах

YouTube / Jalals

Счетчик просмотров этого ролика перевалил за 11 миллионов. Основной персонаж Слендер — это герой фильмов ужасов и компьютерных игр. Он выглядит как высокий человек в костюме без лица. Представьте, что встретили его на улице! Повторите пранк — наденьте костюм и замотайте голову бинтами. Для большего эффекта наденьте обувь на высокой платформе в тон брюкам. Учтите, что такой костюм не защитит вас от коронавируса, так что подумайте, стоит ли выходить в нем на улицу.

Розыгрыш собаки

YouTube / My Mountain Husky

В День смеха можно подшутить не только над людьми, но и над животными. Например, так сделал хозяин двух собак в этом видео. Он купил голову волка, надел ее с костюмом в тон и подкрался к ничего не подозревающим любимцам. Собаки удивились и тут же принялись играть с новым другом. Милый розыгрыш собрал 28 миллионов просмотров.

Баба-Яга XXI века

YouTube / PabloKovalli

Видеоролик с Бабой-Ягой из Екатеринбурга собрал больше двух миллионов просмотров. В нем сказочная колдунья путешествует по городу в ступе с метлой. Чтобы повторить этот трюк, вам потребуется гироскутер. Если передвигаться по городу не на чем, ограничтесь бюджетной версией розыгрыша. Соорудите лохмотья из старой одежды, наденьте седой парик, слепите крючковатый нос и вперед, пугать окружающих в пределах дома!

Сказочное предложение руки и сердца

YouTube / Localish

А этот видеоролик принесет пользу всем, кто собирается сделать предложение руки и сердца своей второй половинке. Парень привел девушку в заранее арендованный кинотеатр на мультфильм «Спящая красавица». Зрителями стали друзья и родственники пары. В тот самый момент героиню заменила рисованная версия невесты. Сначала участница розыгрыша не поняла, почему мультфильм изменился, но потом ее радости не было предела. В неделю карантина трюк можно повторить и дома. Перерисуйте финальную сцену мультфильма (или попросите об этом друга) и просто включите в нужный момент. Ваша половинка будет в восторге.

Звездный пранк от Рианны

YouTube / Jimmy Kimmel Live

Как подшутить над родственником в карантин? Берите пример с Рианны. Она пришла в гости к телеведущему Джимми Киммелу, пока тот спал и устроила настоящую вечеринку! Звезда вместе с командой разбросала деньги, конфетти и потанцевала под собственную песню. Джимми точно не ожидал такой гостьи посреди ночи. В итоге ролик набрал 35 миллионов просмотров, а в дом Джимми Киммела регулярно приходят звезды, чтобы удивить его своими выступлениями. Чтобы повторить шутку певицы, запаситесь конфетти и не забудьте выбрать веселую песню.