День памяти Святой Дарии: что можно и нельзя делать 1 апреля

Христианский мир 1 апреля чтит память Святой мученицы Дарии Римской и ее супруга Хрисанфа, живших в III веке нашей эры.

Красавицу Дария выдали замуж за юношу Хрисанфа, который открыто проповедовал Евангелие и обратил ее в веру. Молодые супруги по обоюдному согласию решили вести девственную жизнь и даже стали жить в разных домах.

Вокруг Хрисанфа образовался свой круг единомышленников, а у Дарии также появились последовательницы из числа благочестивых женщин.

Однако нашлись и недоброжелатели, которые пожаловались властям на проповедование безбрачия супругами. Тогда Дарию и Хрисанфа осудили и подвергли истязаниям, требуя отказаться от христианской веры в пользу язычества.

Дарию после отдали в публичный дом, однако, согласно преданию, там ее охранял посланный Богом лев, и никто не смог приблизиться к ней. В это время Хрисанфа продолжали публично пытать, пишет «Утро.ру».

В итоге мученики были заживо зарыты в одном из городских рвов, а на месте их казни стали собираться христиане и совершать богослужения.

Что нельзя делать в этом день:

Категорически запрещается предаваться унынию, нельзя бездельничать, а также обижаться на родных и близких — все это будет иметь долгосрочные негативные последствия.

Что можно делать в этот день:

Предки верили, что в этот день просыпается от зимней спячки домовой, а потому его надо задабривать разными сладостями.

Сегодня лучше всего активно заняться своими делами, чтобы максимально разгрузить вторую половину недели.

Приметы:

Теплый и ясный день — сухое и ветреное лето;

Дождь на Дарью — примета того, что летом засухи не будет;

Сновидения: могут быть тяжелыми, дурными, но бояться этого не следует.

День Ангела: Дмитрий, Иван, Иннокентий, Софья, но, конечно же, главная именинница –Дарья.

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