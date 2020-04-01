🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 1 апреля, Луна находится в знаке Рак. В этот период стоит заняться каким-нибудь монотонным трудом, не связанным с принятием быстрых решений. Крайне осторожными нужно быть в вопросах кредитования, не стоит давать в долг, своих денег можно не дождаться.

♈ Овен

Все могло быть гораздо хуже, но у вас есть еда, крыша над головой и, по крайней мере, несколько человек, которых вы любите. Они всегда придут к вам на помощь, подставят плечо. Дорожите этим и будьте благодарны за то, что имеете.

Космический совет: не ропщите на жизнь.

♉ Телец

Телец, не стоит поддаваться панике, это губительная эмоция. Для начала — выдохните! Запомните, все, что ни происходит в вашей жизни, случается не просто так. Значит именно в этот момент вы должны находится в этом месте и с этими людьми.

Космический совет: все идет по плану.

♊ Близнецы

Близнецы, представьте, что ваша жизнь не прямая, а спираль. Иногда вы игнорируете уроки, которые дает вам жизнь. И совершенно зря. Ведь анализируя их, вы бы уже давно добились гораздо большего, чем имеете.

Космический совет: учитесь на ошибках.

♋ Рак

Рак, вам необходимо пересмотреть жизненные ориентиры. Ваша голова занята совершенно посторонними мыслями. Вам необходимо сконцентрироваться на важном и нужном в данный момент.

Космический совет: не тратьте энергию на мелочи.

♌ Лев

Лев, вам необходимо стать немножко пофигистом. Нет, это вовсе не значит, что нужно сложить руки и пустить все на самотек. Просто к некоторым моментам стоит относиться проще и легче, и жизнь приобретет совсем иной окрас.

Космический совет: время отпустить вожжи.

♍ Дева

Дева, говорить «спасибо» не зазорно. Слова благодарности поднимают настроение другим людям, они чувствуют себя значимыми и нужными. Затем воодушевленный человек будет транслировать положительную энергию уже кому-то другому, и так далее по цепочке.

Космический совет: творите добро.

♎ Весы

Весы, хватит сопротивляться новому. Да, оно таит в себе неизвестность, но разве не в этом состоит смысл жизни. Постоянное движение способствует рождению новых идей, прекрасных событий и свершений. Хватит бояться.

Космический совет: откройтесь новому.

♏ Скорпион

Вам не нужно принимать решение немедленно, если вы не хотите. Иногда лучше остановиться, пока не будет ясности. Удивительно, на что способны восемь часов непрерывного отдыха! Если вам нужно сразу же начать действовать, попробуйте простые техники медитации. Пять вдохов, пять выдохов.

Космический совет: вам необходим отдых.

♐ Стрелец

Стрельцы, порой мы отвергаем интуицию, предпочитая полагаться только на логику. Правда в том, что есть несколько вещей, которые находятся за пределами рационального ума, и это истина, с которой вам приходится сталкиваться сегодня. Постарайтесь довериться своему внутреннему голосу.

Космический совет: слушайте внутренний голос.

♑ Козерог

Козероги, этот день не столько о действиях, сколько о восстановлении сил. Постарайтесь устроить себе настоящий релакс. Это поможет вам забыть неприятные события, которые тревожат вас на протяжении длительного времени.

Космический совет: восстановите силы.

♒ Водолей

Думайте об этом периоде самоизоляции как о площадке для раскрытия более глубоких истин. Отличной идеей станет решение заняться спортом, причем речь идет о тех видах тренировки, которые вы еще не пробовали.

Космический совет: займитесь спортом.

♊ Рыбы

Рыбы, хватит плыть по течению. Пора разобраться со своей жизнью, взять в свои руки так и не реализованные проекты, и наконец, начать дышать полной грудью. Вы способны на многое, главное желание.

Космический совет: хватит плыть по течению.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля.